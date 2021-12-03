Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Соратник Уоррена Баффетта одобрил давление на криптоиндустрию в Китае

Соратник Уоррена Баффетта одобрил давление на криптоиндустрию в Китае

Соратник Уоррена Баффетта одобрил давление на криптоиндустрию в Китае


Вице-председатель совета директоров Berkshire Hathaway Чарльз Мангер заявил, что власти Китая приняли верное решение, запретив криптовалюты и связанную с ними деятельность. На конференции в Сиднее он назвал этот шаг «зрелым», сообщает Australian Financial Review. 


«Нынешняя эпоха более сумасшедшая по сравнению со временами доткомов, хотя тот бум был более безумным по части оценок. [...] Они [власти КНР] правы, что решились и жестко пресекли бум, не позволив ему зайти слишком далеко. В этом аспекте моя страна уступает Китаю. Они действую более зрело», — сказал он.


24 сентября стало известно об очередных репрессиях Китая в отношении криптовалютной индустрии. Государственный комитет по делам развития и реформ КНР указал на негативное влияние майнинга на экологию и его «незначительный» вклад в экономику страны.


Народный банк Китая (НБК) охарактеризовал как незаконную деятельность платформ, обеспечивающих обмен цифровых активов между собой или на фиат. До этого директор департамента платежей и расчетов НБК Вэнь Синьсян назвал криптовалюты и стейблкоины угрозой для традиционной финансовой системы.


В ноябре из-за действий властей более двух десятков криптовалютных компаний заявили об уходе с китайского рынка.


Мангер отметил, что хочет «зарабатывать деньги, продавая людям действительно полезные, а не вредные» продукты. По словам 97-летнего миллиардера, представители криптовалютной индустрии «думают не о потребителе, а о себе». 


«Я никогда не куплю криптовалюту. Я бы хотел, чтобы их вообще не изобрели», — добавил он.


Основатель Synthetix Кейн Уорвик посчитал позицию Мангера лицемерной. Он отметил, что желание зарабатывать на продаже полезных продуктов не мешает Berkshire Hathaway быть крупнейшим акционером Coca-Cola.



«Чарли Мангер: “Хочу зарабатывать деньги, продавая людям действительно полезные, а не вредные продукты”. Также Чарли Мангер: “Налегайте на кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, детишки! Разве он не великолепен?”», — написал Уорвик.


Аналитик Джош Рейджер назвал Мангера «создателем лошади и кареты, который хочет, чтобы автомобили никогда не появились». Менеджер американского хедж-фонда и соучредитель AQR Capital Management Клифф Аснесс, в свою очередь, отметил отсутствие у миллиардера достаточного опыта для подобных выводов.



Многие в сообществе также обратили внимание на возраст вице-председателя Berkshire Hathaway, из-за которого он якобы не может понять все преимущества криптовалют.



«Когда Чарли Мангер родился, мировой резервной валютой были Камни Раи», — написал основатель The Block Майк Дудас.


Вместе с тем Мангер заявил, что не доверяет фиатной валюте, поскольку за последние 100 лет почти все они в значительной мере обесценились. По его словам, снижение покупательной способности валюты — естественный процесс, а все, на что может надеяться правительство, — это медленная инфляция.


Мангер не впервые критикует индустрию. В мае он заявил, что ненавидит биткоин и считает цифровое золото «финансовым активом, созданным из воздуха». Ранее он назвал первую криптовалюту «ядовитой отравой».


Напомним, в феврале Мангер заявил об отсутствии у Berkshire Hathaway планов по покупке биткоина из-за его высокой волатильности.

# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Шоураннер продолжения "Секса в большом городе" признался, что с самого начала планировал снимать сериал без Ким Кэттролл
Шоураннер продолжения "Секса в большом городе" признался,
Сооснователь «индийского Amazon» запустит блокчейн-фонд в Индии
Сооснователь «индийского Amazon» запустит блокчейн-фонд в Индии
Соратник Уоррена Баффетта одобрил давление на криптоиндустрию в Китае
Соратник Уоррена Баффетта одобрил давление на криптоиндустрию в Китае
В России начали блокировать Tor
В России начали блокировать Tor
Сторонники Росса Ульбрихта запустили проект по аналогии с ConstitutionDAO
Сторонники Росса Ульбрихта запустили проект по аналогии с
В сообществе связали потерявший 900 BTC из-за взлома Badger DAO адрес с Celsius Network
В сообществе связали потерявший 900 BTC из-за взлома Badger DAO адрес
В Великобритании увидели риски отмывания денег через NFT
В Великобритании увидели риски отмывания денег через NFT
Женский гороскоп на 2022 год
Женский гороскоп на 2022 год
Эксперты НОМ оценили встречу Путина и Памфиловой
Эксперты НОМ оценили встречу Путина и Памфиловой
В Forza Horizon 5 всем игрокам дадут 1000 очков Forzathon в качестве компенсации за проблемы
В Forza Horizon 5 всем игрокам дадут 1000 очков Forzathon в качестве
Инсайдер: Продажи Battlefield 2042 за неделю превысили 4 млн копий
Инсайдер: Продажи Battlefield 2042 за неделю превысили 4 млн копий
Геймплейный трейлер ANVIL — игру уже добавили в Game Pass
Геймплейный трейлер ANVIL — игру уже добавили в Game Pass

Топ на сегодня

Участники форума "Арктика: настоящее и будущее" обсудили ликвидацию экологического ущерба
Участники форума "Арктика: настоящее и будущее" обсудили
Андрей Малахов показал детское фото и рассказал о находке, предопределившей его судьбу
Андрей Малахов показал детское фото и рассказал о находке,
Алексей Ягудин потерял свои медали
Алексей Ягудин потерял свои медали
Анна Хилькевич возмущена, что ей предлагают роль проститутки
Анна Хилькевич возмущена, что ей предлагают роль проститутки
Алексей Ягудин высказался о скандале с Евгением Плющенко
Алексей Ягудин высказался о скандале с Евгением Плющенко

Еще по теме

Миллиардер Уоррен Баффет назвал биткойн "крысиным ядом в квадрате"
Илон Маск обогнал Уоррена Баффетта в списке богатейших людей мира
Berkshire увеличила долю в Apple, сократила в Wal-Mart
Глава госкомитета КНР: Экономику Китая не ожидает жесткая посадка