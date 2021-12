Соратник Уоррена Баффетта одобрил давление на криптоиндустрию в Китае

Вице-председатель совета директоров Berkshire Hathaway Чарльз Мангер заявил, что власти Китая приняли верное решение, запретив криптовалюты и связанную с ними деятельность. На конференции в Сиднее он назвал этот шаг «зрелым», сообщает Australian Financial Review.

«Нынешняя эпоха более сумасшедшая по сравнению со временами доткомов, хотя тот бум был более безумным по части оценок. [...] Они [власти КНР] правы, что решились и жестко пресекли бум, не позволив ему зайти слишком далеко. В этом аспекте моя страна уступает Китаю. Они действую более зрело», — сказал он.

24 сентября стало известно об очередных репрессиях Китая в отношении криптовалютной индустрии. Государственный комитет по делам развития и реформ КНР указал на негативное влияние майнинга на экологию и его «незначительный» вклад в экономику страны.

Народный банк Китая (НБК) охарактеризовал как незаконную деятельность платформ, обеспечивающих обмен цифровых активов между собой или на фиат. До этого директор департамента платежей и расчетов НБК Вэнь Синьсян назвал криптовалюты и стейблкоины угрозой для традиционной финансовой системы.

В ноябре из-за действий властей более двух десятков криптовалютных компаний заявили об уходе с китайского рынка.

Мангер отметил, что хочет «зарабатывать деньги, продавая людям действительно полезные, а не вредные» продукты. По словам 97-летнего миллиардера, представители криптовалютной индустрии «думают не о потребителе, а о себе».

«Я никогда не куплю криптовалюту. Я бы хотел, чтобы их вообще не изобрели», — добавил он.

Основатель Synthetix Кейн Уорвик посчитал позицию Мангера лицемерной. Он отметил, что желание зарабатывать на продаже полезных продуктов не мешает Berkshire Hathaway быть крупнейшим акционером Coca-Cola.

Charlie munger: I want to make my money by selling people things that are good for them, not things that are bad for them.

Also Charlie Munger: load up on some more of that high fructose corn syrup kiddies! Isn’t it just dandy! https://t.co/xnefgTmLho