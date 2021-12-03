Специалисты Tom’s Hardware сравнили системы охлаждения Xbox Series X и Playstation 5





Специалисты Tom’s Hardware провели сравнительный анализ работы систем охлаждения приставок Xbox Series X и Playstation 5. С подробным анализом можно ознакомиться у них на сайте, приведем самые интересные моменты из этого материала.

Xbox Series X кажется более энергоэффективным. Блок питания играет важную роль в этом. У Xbox используется блок меньшего размера, который работает на 315 Вт, в то время как Playstation 5 использует блок питания Delta, который может обеспечивать до 372 Вт с выходом 12 В. Специалисты установили, что энергопотребление на Xbox ниже, но тестировались на консолях разные игры. По их словам, «даже если бы мы использовали одни и те же игры, ничто не могло бы гарантировать, что код будет одинаково оптимизирован».

Специалисты протестировали три игры на Xbox Series X — Gears 5, Battlefield 2042 и Forza Horizon 5. Они отмечают, что из этой тройки самая требовательная игра, которая сильнее всего нагружает консоль, это Gears 5, а Forza Horizon 5 менее энергоемкая, несмотря на отличную графику.

Xbox Series X больше нагревается на SoC, но при этом производит заметно меньше шума и имеет меньшие размеры. Специалисты отмечают, что на Xbox Series X вращение кулера происходит на низких оборотах, и это практически не слышно. Playstation 5 шумит чуть сильнее, но тоже вы его услышите только если будете прислушиваться. На Xbox Series X используется обычная термопаста, на Playstation 5 более экзотическое решение – жидкий металл. Все эти факторы приводят к большему нагреву APU на Xbox Series X, но это не является критичным.

Игровые приставки Xbox Series X и Playstation 5 обе способны поддерживать низкие рабочие температуры на всех элементах, без сильного воздушного потока. Это позволяет им спокойно работать часами без перерыва, не боясь перегрева.