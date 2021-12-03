Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Специалисты Tom’s Hardware сравнили системы охлаждения Xbox Series X и Playstation 5

Специалисты Tom’s Hardware сравнили системы охлаждения Xbox Series X и Playstation 5


Специалисты Tom’s Hardware провели сравнительный анализ работы систем охлаждения приставок Xbox Series X и Playstation 5. С подробным анализом можно ознакомиться у них на сайте, приведем самые интересные моменты из этого материала.

Xbox Series X кажется более энергоэффективным. Блок питания играет важную роль в этом. У Xbox используется блок меньшего размера, который работает на 315 Вт, в то время как Playstation 5 использует блок питания Delta, который может обеспечивать до 372 Вт с выходом 12 В. Специалисты установили, что энергопотребление на Xbox ниже, но тестировались на консолях разные игры. По их словам, «даже если бы мы использовали одни и те же игры, ничто не могло бы гарантировать, что код будет одинаково оптимизирован».

Специалисты протестировали три игры на Xbox Series X — Gears 5, Battlefield 2042 и Forza Horizon 5. Они отмечают, что из этой тройки самая требовательная игра, которая сильнее всего нагружает консоль, это Gears 5, а Forza Horizon 5 менее энергоемкая, несмотря на отличную графику.

Xbox Series X больше нагревается на SoC, но при этом производит заметно меньше шума и имеет меньшие размеры. Специалисты отмечают, что на Xbox Series X вращение кулера происходит на низких оборотах, и это практически не слышно. Playstation 5 шумит чуть сильнее, но тоже вы его услышите только если будете прислушиваться. На Xbox Series X используется обычная термопаста, на Playstation 5 более экзотическое решение – жидкий металл. Все эти факторы приводят к большему нагреву APU на Xbox Series X, но это не является критичным.

Игровые приставки Xbox Series X и Playstation 5 обе способны поддерживать низкие рабочие температуры на всех элементах, без сильного воздушного потока. Это позволяет им спокойно работать часами без перерыва, не боясь перегрева.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

20 веселых случаев, когда архитекторы облажались по полной (Часть 2)
20 веселых случаев, когда архитекторы облажались по полной (Часть 2)
Юлия Барановская сделала признание, почему вышла замуж за Андрея Аршавина
Юлия Барановская сделала признание, почему вышла замуж за Андрея
Сергей Шнуров заломил цену за свое выступление на Новом году
Сергей Шнуров заломил цену за свое выступление на Новом году
Петру Федорову предлагают заморозить сперму
Петру Федорову предлагают заморозить сперму
Певица Максим оказалась в должниках у налоговой
Певица Максим оказалась в должниках у налоговой
22-летняя дочка Варум и Агутина показала поцелуй с бойфрендом
22-летняя дочка Варум и Агутина показала поцелуй с бойфрендом
Юлия Пересильд занялась ремонтом и показала, как выглядит в естественном виде
Юлия Пересильд занялась ремонтом и показала, как выглядит в
Meta запустила сервис для защиты от порномести. Для этого надо предоставить доступ к своим фото в обнаженном виде
Meta запустила сервис для защиты от порномести. Для этого надо
Дашборду на Xbox Series X | S не хватает памяти для фонового воспроизведения видео
Дашборду на Xbox Series X | S не хватает памяти для фонового
The Gunk уже доступен для предустановки по Game Pass, в игре будет 17 достижений
The Gunk уже доступен для предустановки по Game Pass, в игре будет 17
Специалисты Tom’s Hardware сравнили системы охлаждения Xbox Series X и Playstation 5
Специалисты Tom’s Hardware сравнили системы охлаждения Xbox Series X
«МВидео» начало сбор заявок на покупку Xbox Series X
«МВидео» начало сбор заявок на покупку Xbox Series X

Топ на сегодня

Брызги шампанского и томительное ожидание: как прошел светский вечер в Доме Пашкова с Седоковой, Галич, Клюкиной
Брызги шампанского и томительное ожидание: как прошел светский вечер
Участники форума "Арктика: настоящее и будущее" обсудили ликвидацию экологического ущерба
Участники форума "Арктика: настоящее и будущее" обсудили
Мария Шукшина так увлеклась борьбой с вакцинацией, что забыла о больной маме
Мария Шукшина так увлеклась борьбой с вакцинацией, что забыла о
Binance поддержит обновления сетей Avalanche, Tezos и Theta Network
Binance поддержит обновления сетей Avalanche, Tezos и Theta Network
Российские власти откроют доступ к госданным разработчикам нейросетей
Российские власти откроют доступ к госданным разработчикам нейросетей

Еще по теме

Сравнение Battlefield 2042 на Xbox Series X | S и Playstation 5
Digital Foundry: анализ Battlefield 2042 на Xbox Series X | S и Playstation 5
Digital Foundry: Сравнение оптимизации Skyrim для Xbox Series X | S и Playstation 5
Digital Foundry: подробный анализ Forza Horizon 5 на Xbox Series X | S и Xbox One