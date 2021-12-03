Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс «Министерство школьной моды РДШ»

Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс «Министерство школьной моды РДШ», сообщает пресс-служба Российского движения школьников.

Амбассадором проекта станет стилист и телеведущая Лина Дембикова.

Доступ к образовательной программе конкурса откроется 6 декабря. Всем участникам, кто в период до 28 января 2022 года полностью пройдет образовательную программу и сдаст творческие работы, будет открыт доступ к выполнению конкурсного задания.

«Через красоту и творчество дети намного глубже познают окружающий мир, задают себе фундаментальные вопросы и открывают для себя свой собственный внутренний мир. Развитие визуального вкуса у детей расширяет кругозор, делает их более любознательными, а также формирует навык использования эстетического интеллекта в жизни», – сказала Лина Дембикова.

В конкурсе четыре номинации: «Сам себе стилист», «Апсайклинг», «Конструктор школьной формы РДШ» и «Платье мечты для ковровой дорожки». Школьники могут участвовать в одной или нескольких номинациях.

«Этот проект задает новое творческое направление в РДШ, которое наверняка будет очень востребованным. Но для нас его важность заключается еще и в устранении социального неравенства. Мы делаем моду доступной для тех детей и подростков, которые живут в семьях с небольшим доходом или вообще не имеют родителей. Они получат навыки самопрезентации, станут более уверенными в себе и им будет легче социализироваться», – отметила исполнительный директор РДШ Ирина Плещёва.

Президент России Владимир Путин 29 октября 2015 года подписал указ о создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Организация создана в целях «совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей».