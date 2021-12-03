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Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс «Министерство школьной моды РДШ»

Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс «Министерство школьной моды РДШ»

Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс «Министерство школьной моды РДШ», сообщает пресс-служба Российского движения школьников. 

Амбассадором проекта станет стилист и телеведущая Лина Дембикова. 

Доступ к образовательной программе конкурса откроется 6 декабря. Всем участникам, кто в период до 28 января 2022 года полностью пройдет образовательную программу и сдаст творческие работы, будет открыт доступ к выполнению конкурсного задания.

«Через красоту и творчество дети намного глубже познают окружающий мир, задают себе фундаментальные вопросы и открывают для себя свой собственный внутренний мир. Развитие визуального вкуса у детей расширяет кругозор, делает их более любознательными, а также формирует навык использования эстетического интеллекта в жизни», – сказала Лина Дембикова. 

В конкурсе четыре номинации: «Сам себе стилист», «Апсайклинг», «Конструктор школьной формы РДШ» и «Платье мечты для ковровой дорожки». Школьники могут участвовать в одной или нескольких номинациях. 

«Этот проект задает новое творческое направление в РДШ, которое наверняка будет очень востребованным. Но для нас его важность заключается еще и в устранении социального неравенства. Мы делаем моду доступной для тех детей и подростков, которые живут в семьях с небольшим доходом или вообще не имеют родителей. Они получат навыки самопрезентации, станут более уверенными в себе и им будет легче социализироваться», – отметила исполнительный директор РДШ Ирина Плещёва.

Президент России Владимир Путин 29 октября 2015 года подписал указ о создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Организация создана в целях «совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей».

# Общество
По материалам: edu.ru

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