Сторонники Росса Ульбрихта запустили проект по аналогии с ConstitutionDAO

Проект PleasrDAO создал ДАО для покупки выпущенной основателем даркнет-маркетплейса Silk Road Росса Ульбрихта коллекции NFT.

https://twitter.com/PleasrDAO/status/1466525139051364359

В 2015 году Ульбрихта признали виновным в управлении даркнет-рынком и других преступлениях и приговорили к двум пожизненным срокам плюс 40 лет. За его освобождение борется группа Free Ross Ulbricht, которую организовали мать, друзья и сторонники.

В конце ноября​​ управляемый движением Twitter-аккаунт анонсировал выпуск коллекции NFT. В Ross Ulbricht Genesis Collection вошли 10 его рисунков, созданных в разные периоды жизни, и анимационный ролик — коллаборация с NFT-художником под ником LΞViT∆TE.

Данные: rossulbricht.entoptic.io.

Группа выставила коллекцию на продажу на площадке SuperRare. Аукцион стартовал 2 декабря. Предполагается, что вырученные средства пойдут на усилия по освобождению Ульбрихта и поддержку других заключенных.

"Я просто получаю здесь в тюрьме отрывочную [информацию], но похоже то, что мы делаем с этими NFT, пользуется большой поддержкой. Выражаю глубокую и сердечную благодарность сообществу", — написал Ульбрихт.

https://twitter.com/RealRossU/status/1466184482894012420

Команда проекта PleasrDAO решила принять участие в аукционе и предоставить коллективную возможность всем желающим через созданное ДАО.

https://twitter.com/PleasrDAO/status/1466525139051364359

"Росс Ульбрихт основал Silk Road, познакомил сотни тысяч людей с криптовалютой и был приговорен к несоразмерному тюремному заключению. Сегодня мы объединяемся в знак солидарности с Россом, собирая средства для покупки его Genesis Collection и протестуя против несправедливости американской тюремной системы", — говорится в заявлении.

В случае победы на аукционе все участники FreeRossDAO станут владельцами доли в NFT, согласно сумме взноса. Организация провозгласила своими целями:

освободить Росса;

продвигать тюремную реформу;

познакомить с творчеством Ульбрихта публику.

На эту деятельность организаторы FreeRossDAO рассчитывают направить средства, которые останутся в казне после аукциона.

PleasrDAO внес в нее 240 ETH и пообещал дальнейшую поддержку. На момент написания FreeRossDAO собрала 849,177 ETH, а текущая ставка на аукционе составляет 261 ETH. Торги завершатся 8 декабря.

В ноябре группа криптоэнтузиастов запустила проект ConstitutionDAO в виде ДАО. Организация планировала выкупить на Sotheby’s редкий экземпляр Конституции США первого издания. За неделю сообщество собрало более $40 млн в Ethereum, но выиграть аукцион ДАО не смогла. Покупатель (по версии СМИ — CEO Citadel Кен Гриффин) заплатил за документ $43,2 вместе со сборами.

Неудачей закончилась попытка DuneDAO приобрести на аукционе Christie’s редкую печатную версию так и не снятого фильма «Дюна» Алехандро Ходоровски. ДАО собрала в разы меньше финальной ставки, а лот выкупил один из сооснователей проекта.

Напомним, учредитель Tesla и SpaceX Илон Маск назвал приговор Ульбрихту "чрезмерным".

Согласно СМИ, экс-президент США Дональд Трамп перед уходом из Белого дома рассматривал возможность помилования основателя Silk Road, но в финальный список из 73 человек Ульбрихт не попал.