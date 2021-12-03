The Gunk уже доступен для предустановки по Game Pass, в игре будет 17 достижений





Релиз игры The Gunk назначен на 16 декабря, и сразу в день выхода проект будет добавлен в подписку Game Pass. Игроки, которые хотят начать играть в него одними из первыми, уже могут по подписке Game Pass предварительно установить The Gunk — игра по предзагрузке займет на консоли около 10 Гб места на накопителе.

Отметим, что уже известно про достижения в игре The Gunk, их опубликовал портал trueachievements. Всего в игре будет 17 достижений на 1000 G. Из них 8 достижений пока являются секретными, остальные довольно стандартные и не содержат особых спойлеров.

Напомним, что The Gunk — многообещающий проект, который является консольным эксклюзивом Xbox. Игра разрабатывается командой Image & Form Games, которая ответственна за серию проектов SteamWorld. The Gunk представляет собой смесь экшена, исследований и головоломок. Ниже можно видеть геймплей проекта.

The Gunk

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