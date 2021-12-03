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The Stanley Parable: Ultra Deluxe снова перенесли, теперь на 2022 год

The Stanley Parable: Ultra Deluxe снова перенесли, теперь на 2022 год


Разработчики The Stanley Parable объявили, что версия их игры The Stanley Parable: Ultra Deluxe не выйдет в 2021 году. Изначально ее планировали выпустить в 2019 году, потом несколько раз игру перенесли, и теперь ее релиз запланирован на начало 2022 года, пока без точной даты. При этом все еще нет и списка целевых платформ, создатели проекта отмечают, что The Stanley Parable: Ultra Deluxe выйдет на «консолях и PC через Steam».

The Stanley Parable: Ultra Deluxe — это доработанная версия популярной игры 2013 года. Оригинальная The Stanley Parable не выходила на приставках Xbox, но релиз обновленного варианта проекта ожидается на консолях Microsoft.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe отличается от оригинала наличием дополнительных концовок, нового контента, новых возможностей. В целом, разработчики отмечают, что мир игры в The Stanley Parable: Ultra Deluxe «значительно расширен», в сравнении с оригиналом. При этом The Stanley Parable: Ultra Deluxe обновлена и визуально, использованы «современные технологии, но сохранен оригинальный стиль».

В The Stanley Parable игроки примеряют на себе роль офисного работника Стэнли, все сослуживцы которого неожиданно пропали.


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По материалам: newxboxone

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