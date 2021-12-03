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Тимати рассказал о честности в отношениях с женщинами

Тимати рассказал о честности в отношениях с женщинами
Рэпер Тимати признался, что ему приходилось врать.   Артист признался, что ему не раз приходилось обманывать людей. Часто ложь присутствовала и в отношениях рэпера с избранницами. Он уверяет, что начал следить за собой и старается избегать ситуаций, когда ему нужно по каким-то причинам говорить неправду. Об этом Тимати рассказал на съемках нового шоу на ТНТ «Я тебе не верю». Это проект с ведущими Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым, где звездам надо выиграть за счет вранья.
Тимати «Конечно, приходилось лгать, но я стараюсь как можно реже врать. По крайней мере, в отношениях. Все равно ни к чему хорошему это не приводит», — сказал Тимати. Бывшая возлюбленная артиста Анастасия Решетова ранее рассказала, что неоднократно сталкивалась с предательством со стороны Тимати. По её словам, их отношения были болезненными и она счастлива, что они закончились. «Было сделано столько боли друг другу! Предательства повторялись. Когда мы расстались, я поняла, что это к лучшему», —говорила Настя. Сейчас она находится в отношениях с мужчиной, который предпочитает избегать публичности. Что касается Тимати, то он после разрыва с Решетовой и неудачи на шоу «Холостяк» закрутил роман с 19-летней моделью Сашей Дони. За спиной молодую модель называют «китайской копией Алены Шишковой», а недавно её подняла на смех за невежество Ксения Собчак.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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