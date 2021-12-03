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Тираннозавр Тристан Отто страдал от остеомиелита

Тираннозавр Тристан Отто страдал от остеомиелита

При помощи метода двухэнергетической компьютерной томографии (DECT) группа ученых из Германии выявила в окаменевшей челюсти тираннозавра заболевание костей, известное как «опухолевый остеомиелит». О результатах исследования ученые рассказали на ежегодном конгрессе Североамериканского радиологического общества.

Особенность DECT заключается в использовании рентгеновских лучей с двумя разными величинами энергии, позволяющими исследовать материалы, которые имеют разные свойства ослабления при разных энергиях. В результате получаемое изображение становится более контрастным. Метод нашел применение в медицине, где с его помощью выявляют камни в почках, локализуют силикон в имплантатах молочных желез, визуализируют кровообращение в легких, исследуют кровеносные сосуды (двухэнергетическая КТ-ангиография), диагностируют отёк костного мозга, обнаруживают патологии печени и почек, обследуют пациентов с металлическими инородными телами в организме и так далее.

В данном случае пациентом стал тираннозавр Тристан Отто, чей окаменевший скелет находится в берлинском Музее естественной истории. Скелет возрастом 68 миллионов лет был обнаружен в 2010 году в штате Монтана коммерческим палеонтологом и оказался одним из самых полных экземпляров среди когда-либо найденных. Он был продан датскому инвестиционному банкиру Нильсу Нильсену, который дал тираннозавру имя в честь своих сыновей Тристана и Отто, а затем предоставил в аренду музею.

Теперь доктор Чарли Хамм (Charlie Hamm) из клиники «Шарите» и его коллеги использовали DECT для исследования левой части зубной кости Тристана Отто. Так называется кость нижней челюсти динозавров, несущая зубы. При визуальном осмотре и компьютерной томографии на левой зубной кости было обнаружено утолщение и образование на поверхности, доходившее до корня одного из зубов. DECT обнаружил значительное накопление фтора в костной массе, что указывает на область пониженной плотности кости. Всё это служит признаком остеомиелита — патологического процесса в кости, вызываемого инфекцией. «Хотя это экспериментальное исследование, неинвазивная визуализация DECT, которая предоставляет структурную и молекулярную информацию об уникальных ископаемых объектах, может удовлетворить потребности палеонтологии, избегая дефрагментации или разрушения объектов», — говорит Чарли Хамм.

По словам специалиста по палеонтологии позвоночных Оливера Хемпе из Музея естественной истории в Берлине, данный метод имеет многообещающие перспективы в других палеонтологических приложениях, таких как определение возраста и различения подлинных костей и подделок.

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По материалам: polit.ru

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