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Турчак встретился с лидерами мобильного приложения "ВВЕРХ"

Турчак встретился с лидерами мобильного приложения "ВВЕРХ"

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак провел онлайн-встречу с лидерами мобильного приложения "ВВЕРХ". Всего в мероприятии приняли участие более 1000 человек со всей страны. Некоторые из активистов будут рекомендованы к избранию на съезде в Генсовет "Единой России", региональные политсоветы, к назначению помощниками депутатов, а также пройдут обучение в Высшей партийной школе, заявил Турчак.

Он отметил, что этап становления и раскрутки этой платформы совпал с непростым этапом — пандемией, и на старте проекта не все верили в его перспективы.

"Изначально эта платформа планировалась для коммуникаций членов партии, но потом в связи с активным участием наших коллег-однопартийцев в добровольческих мероприятиях и работе волонтерских центров эта платформа выросла за рамки партии. Это такая коммуникационная сеть, которая позволяет нам включать в партийную орбиту тех людей, которые зачастую никогда не ассоциировали себя с партией и не планировали с ней никакой активности", — сказал он.

Турчак подчеркнул, что платформа "Вверх" дает кадровый рост внутри партии для тех, кто хочет этого и кто ставит перед собой цель связать свою жизнь с политикой и исполнительной властью.

"Но повторю, что платформа — это не про политику, и именно в этом ее конкурентное преимущество. По оценкам экспертов мобильное приложение "Вверх" стало лучшим электоральным софтом избирательной кампании-2021", — добавил секретарь Генсовета.

Работу платформы можно улучшать, отметил он и указал, что в ходе общения с лидерами "Вверх" услышал много интересных вопросов и идей, которые можно реализовать на практике.

Одно из предложений касается интеграции нацпроектов в мобильное приложение "Вверх". Как отметила руководитель адыгейского регионального отделения «Молодой Гвардии "Единой России" Асета Берзегова, пользователи мобильного приложения могут заниматься мониторингом объектов, реализованных в рамках нацпроектов.

"Мы предлагаем, чтобы объекты были закреплены территориально за первичными отделениями, и потом мы смогли бы привлечь людей к мониторингу. Таким образом у нас будет статистика и анализ по конкретным населенным пунктам, регионам и стране в целом. Самых активных пользователей предлагаем включать в общественные советы по реализации нацпроектов, возможно инициированные партией", — сказала она.

В свою очередь руководитель иркутского реготделения всероссийского корпуса спасателей и руководитель СФО и ДФО Яков Миндрулев предложил интегрировать народную программу в приложение "Вверх", чтобы каждый пользователь мог участвовать в ее реализации.

Турчак поддержал идею и отметил, что по магистральным проектам уже есть контроль со стороны депутатов — каждый из них закреплен за конкретным объектом.

"Предложение закрепить активистов, пользователей платформы "Вверх" абсолютно правильное. Здесь действительно необходимо их участие на всех этапах проекта — начиная от выбора места, где будет строиться ФОКОТ, сопровождения самого строительства, и заканчивая приемкой объекта", — указал он.

Секретарь Генсовета партии привел в пример капремонт школ, в рамках которого в общественные советы будут приглашать представителей родительских комитетов, школьного общественного самоуправления.

"Чтобы они во всех этапах работ, начиная от выбора цвета, начинки класса, мебели и оборудования, — принимали участие. И самое главное, чтобы эти работы принимал не глава местной администрации, не председатель областного профильного комитета и не вице-губернатор. Чтобы без подписи этого общественного совета ни один объект не принимался", — подчеркнул Турчак.

Он добавил, что ждет предложений, как интегрировать, оцифровать и привязать этот процесс к платформе "Вверх".

"Мы будем это поддерживать — абсолютно точно. Вы в этой части являетесь элементом контроля. Нам с мест нужна дополнительная информация, как наши депутаты этой работой занимаются. Я прошу аппарат, который сопровождает эту платформу, продумать, чтобы с 2022 года это заработало", — обратился он к участникам.

В завершении встречи Андрей Турчак отметил, что партия всегда ищет пути для совершенствования работы на всех уровнях.

"По итогам прошедших выборов в Госдуму фракция "Единой России" обновилась более чем 50%, на это же количество обновятся и руководящие органы партии после грядущего Съезда. Все предложения, которые сегодня прозвучали, найдут свой ответ. Мы обязательно с каждым проконтактируем. Это наша не последняя встреча. Следующая пройдет в одном из регионов", — заключил он.

С момента запуска "ВВЕРХ" в феврале этого года в приложении зарегистрировались более 280 тыс. пользователей. В том числе свыше 47 тыс. депутатов всех уровней. Партийные активисты и сторонники совершили более двух миллионов социально значимых дел.

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По материалам: uposters.ru

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