Участники программы «Профильные отряды» в ВДЦ «Океан» сдали демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills

Во Всероссийском детском центре «Океан» подвели итоги программы «Профильные техноотряды», которая завершилась демонстрационным экзаменом по стандартам WorldSkills по пяти компетенциям: «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Промышленная робототехника», «Преподавание английского языка в дистанционном формате», «Разработка решений с использованием блокчейн-технологий», «Спасательные работы», информирует Минпросвещения России.

Все участники программы успешно сдали экзамены и получили skills-паспорта.

В течение смены со школьниками работали педагоги и представители Московского государственного образовательного комплекса, Хабаровского техникума техносферной безопасности и промышленных технологий, Дальневосточного государственного гуманитарно-технического колледжа, а также сертифицированные эксперты направления WorldSkills.

Всероссийский детский центр «Океан», находящийся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, расположен в 20 километрах от Владивостока, на берегу Японского моря (бухта Емар). Здесь реализуется порядка 50 тематических программ для детей от 6 до 17 лет. Центр работает в круглогодичном режиме.