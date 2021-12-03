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Ушла из жизни легендарная актриса Нина Ургант, звезда «Белорусского вокзала»

Ушла из жизни легендарная актриса Нина Ургант, звезда «Белорусского вокзала»
Стало известно, что знаменитая актриса и бабушка ведущего Первого канала, Нина Ургант скончалась.   Печальная новость пришла из Петербурга, где на 93 году жизни скончалась Нина Ургант. Звезда советского кино несколько лет боролась с болезнью. Сегодня ее не стало.
Нина Ургант Знаменитая советская актриса умерла в пятницу, 3 декабря. Об этом рассказали в Александринском театре, где она служила больше 30 лет. Бабушка знаменитого телеведущего Ивана Урганта долгое время болела, практически не выходила из дома сообщает MK.Ru.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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