Ушла из жизни легендарная актриса Нина Ургант, звезда «Белорусского вокзала»

Стало известно, что знаменитая актриса и бабушка ведущего Первого канала, Нина Ургант скончалась. Печальная новость пришла из Петербурга, где на 93 году жизни скончалась Нина Ургант. Звезда советского кино несколько лет боролась с болезнью. Сегодня ее не стало.Нина Ургант Знаменитая советская актриса умерла в пятницу, 3 декабря. Об этом рассказали в Александринском театре, где она служила больше 30 лет. Бабушка знаменитого телеведущего Ивана Урганта долгое время болела, практически не выходила из дома сообщает MK.Ru.