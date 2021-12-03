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Утверждены аккредитационные показатели для школ и организаций СПО

Утверждены аккредитационные показатели для школ и организаций СПО

Приказами Министерства просвещения Российской Федерации утверждены согласованные с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки аккредитационные показатели по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования и аккредитационные показатели по образовательным программам среднего профессионального образования, сообщает Рособрнадзор.

С 1 марта аккредитация образовательных организаций становится бессрочной, но вводится аккредитационный мониторинг, который позволит осуществлять постоянное наблюдение за качеством обучения.

При получении государственной аккредитации школами по образовательным программам разного уровня будут учитываться такие показатели, как соответствие требованиям ФГОС структуры и содержания образовательных программ, а также результатов обучения, доля педагогических работников, имеющих первую или высшую квалификационные категории, доля педагогов, прошедших повышение квалификации по профилю преподаваемого учебного предмета за последние три года, обеспеченность каждого обучающегося учебниками из федерального перечня, наличие электронных библиотек, результаты оценки качества подготовки обучающихся. Каждому показателю присвоен свой удельный вес в баллах.

Эти же показатели будут частично использоваться при проведении аккредитационного мониторинга и при проверках образовательных организаций. Мониторинг также будет учитывать  долю выпускников, получивших допуск к ГИА по итогам обучения в 9-х и 11-х классах, и долю выпускников, не набравших минимальное количество баллов по обязательным предметам при прохождении ГИА-9 и ГИА-11.

При получении госаккредитации по программам СПО будет учитываться доля работников, имеющих стаж работы по профилю реализуемой образовательной программы, наличие электронной информационно-образовательной среды и внутренней системы оценки качества образования, качество подготовки обучающихся, оцениваемое на основе результатов выполнения диагностических работ.

Аккредитационный мониторинг организаций СПО будет учитывать такие показатели, как наличие электронной информационно-образовательной среды, участие обучающихся в оценочных процедурах, проводимых в рамках мониторинга системы образования, показатель трудоустройства выпускников в течение года после окончания обучения, результаты демонстрационных экзаменов. При проведении проверок организаций СПО будут учитываться два показателя: качество подготовки студентов, оцениваемое с помощью диагностических работ, и наличие внутренней системы оценки качества образования.

# Общество
По материалам: edu.ru

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