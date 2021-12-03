В Амурской области больше 9000 школьников приняли участие в олимпиаде «Безопасные дороги»

Более 9000 амурских школьников присоединились к всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». Соревнование проходило с 1 по 28 ноября. В нем могли участвовать ребята с 1-го по 9-й класс. Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки Амурской области.

Всероссийская онлайн-олимпиада проводится второй год подряд. В прошлом году в ней приняли участие более 2,2 миллиона учеников из 85 регионов страны. Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Его организаторами выступают Министерство просвещения РФ, Министерство транспорта РФ, Министерство внутренних дел РФ, а также АНО «Национальные приоритеты».

Перед началом олимпиады в области прошло более 500 занятий по ПДД. Кроме того, в амурских школах работают около 200 отрядов юных инспекторов дорожного движения. По всему региону проходят тематические смены и конкурсы, связанные с ПДД. В регионе также проводятся занятия «Лаборатории безопасности». Специалисты рассказывают школьникам базовые правила дорожного движения и учат ребят оказывать доврачебную помощь пострадавшему.