В Архангельской области 82 учебных заведения получили ноутбуки

В Архангельской области 82 учебных заведения получили ноутбуки, а также многофункциональные устройства, сообщает Министерство образования Архангельской области.

На приобретение техники для образовательного процесса было выделено более 155 миллионов рублей. Техника приобреталась в рамках нацпроекта «Образование».

«За три минувших года компьютерная техника поступила в 158 школ, техникумов и колледжей Архангельской области. Еще более 200 образовательных организаций получат современный инструментарий для работы до конца 2024 года», – сказала заместитель министра образования Поморья Юлия Ковалева.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.