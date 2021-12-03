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В Архангельской области 82 учебных заведения получили ноутбуки

В Архангельской области 82 учебных заведения получили ноутбуки

В Архангельской области 82 учебных заведения получили ноутбуки, а также многофункциональные устройства, сообщает Министерство образования Архангельской области. 

На приобретение техники для образовательного процесса было выделено более 155 миллионов рублей. Техника приобреталась в рамках нацпроекта «Образование».

«За три минувших года компьютерная техника поступила в 158 школ, техникумов и колледжей Архангельской области. Еще более 200 образовательных организаций получат современный инструментарий для работы до конца 2024 года», – сказала заместитель министра образования Поморья Юлия Ковалева.  

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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