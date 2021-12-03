В Черемхово водитель Toyota сбил поскользнувшуюся на дороге 15-летнюю девочку

Вечером 2 декабря в Черемхово 42-летний водитель автомобиля Toyota, выезжая из-за угла дома, сбил 15-летнюю девочку, которая поскользнулась на дороге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Пострадавшая обратилась за помощью в больницу, сейчас находится на амбулаторном лечении.

Поскольку ДТП произошло с участием несовершеннолетней, прокуратура Черемхово начала проверку исполнения законодательства при содержании автомобильных дорог в зимний период, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.