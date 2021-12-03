В Forza Horizon 5 всем игрокам дадут 1000 очков Forzathon в качестве компенсации за проблемы





В Forza Horizon 5 есть определенные проблемы с мультиплеером, которые продолжают сохраняться уже несколько недель, с момента релиза игры. Некоторые ошибки разработчики уже починили, но ряд проблем все еще актуальны, и их обещают устранить в будущем.

На официальном сайте Forza студия Playground Games пообещала каждому игроку в Forza Horizon 5 раздать по 1000 очков Forzathon в качестве компенсации за проблемы с игрой. Очки игроки получат бесплатно со следующим обновлением игры.

Вместе с тем, студия Playground Games обозначила основные сбои в мультиплеере, на которые жалуются игроки, и которые они намерены исправить с ближайшими обновлениями:

Разработчики работают над проблемой, когда игроки просто исчезают или не попадают на серверы.Часто количество игроков в событиях Horizon Arcade намного ниже ожидаемого, это обещают исправить.Проблема невидимых игроков и игроков, которые не могут бросить вызов друг другу, подав звуковой сигнал, тоже в планах на исправление.Разработчики работают над улучшением подбора игроков в Horizon Open.Студии Playground Games известны ошибки, которые приводят к публикации ошибочного времени круга в таблицах лидеров Rivals, и они работают над исправлением ситуации.В EventLab обещают добавить возможность сохранять и редактировать контент после создания.

Это основные ошибки, которые разработчики Forza Horizon 5 хотят исправить с ближайшими обновлениями. Полный список проблем, которые попали в их внимание, можно посмотреть на сайте Forza.