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В Forza Horizon 5 всем игрокам дадут 1000 очков Forzathon в качестве компенсации за проблемы

В Forza Horizon 5 всем игрокам дадут 1000 очков Forzathon в качестве компенсации за проблемы


В Forza Horizon 5 есть определенные проблемы с мультиплеером, которые продолжают сохраняться уже несколько недель, с момента релиза игры. Некоторые ошибки разработчики уже починили, но ряд проблем все еще актуальны, и их обещают устранить в будущем.

На официальном сайте Forza студия Playground Games пообещала каждому игроку в Forza Horizon 5 раздать по 1000 очков Forzathon в качестве компенсации за проблемы с игрой. Очки игроки получат бесплатно со следующим обновлением игры.

Вместе с тем, студия Playground Games обозначила основные сбои в мультиплеере, на которые жалуются игроки, и которые они намерены исправить с ближайшими обновлениями:



Разработчики работают над проблемой, когда игроки просто исчезают или не попадают на серверы.



Часто количество игроков в событиях Horizon Arcade намного ниже ожидаемого, это обещают исправить.



Проблема невидимых игроков и игроков, которые не могут бросить вызов друг другу, подав звуковой сигнал, тоже в планах на исправление.



Разработчики работают над улучшением подбора игроков в Horizon Open.



Студии Playground Games известны ошибки, которые приводят к публикации ошибочного времени круга в таблицах лидеров Rivals, и они работают над исправлением ситуации.



В EventLab обещают добавить возможность сохранять и редактировать контент после создания.

Это основные ошибки, которые разработчики Forza Horizon 5 хотят исправить с ближайшими обновлениями. Полный список проблем, которые попали в их внимание, можно посмотреть на сайте Forza.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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