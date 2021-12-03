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В Госдуме предложили отправлять россиян с долгами по ЖКХ на уборку снега

В Госдуме предложили отправлять россиян с долгами по ЖКХ на уборку снега

Россиян, накопивших долги за жилищно-коммунальные услуги, можно отправлять на уборку снега, когда ресурсов коммунальных организаций не хватает. С таким предложением выступила заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Она отметила, что в Москве уже пытались реализовать такую идею, но не массово.

"Среди них есть разные люди — кто-то просто забывает платить, а есть реально бедные. В Москве были случаи, когда им предлагали поработать дворниками в счет задолженности. Мне кажется, если поставить идею на массовую основу, она вполне могла бы сработать", — сказала парламентарий в интервью телеканалу "360".

Так она прокомментировала скромные первые результаты петербургского проекта "Снежный помощник", в рамках которого жителям города предложили помочь коммунальщикам убирать снег за 150 рублей в час. На весь город нашлось лишь 10 человек, которые согласились подписали договор и начать работать. Создатель проекта "Дом-и-двор.рф" Павел Степура полагает, что в уборке снега могут быть заинтересованы студенты или временно неработающие люди, но для этого нужно улучшать имидж коммунальных служб.


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По материалам: uposters.ru

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