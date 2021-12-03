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В Иркутске открылась фотовыставка «Один мир на всех»

В Иркутске открылась фотовыставка «Один мир на всех»

3 декабря, в Международный День инвалидов, в сквере имени Кирова прошла презентация выставки «Один мир на всех». Фотопроект призван обратить внимание на проблемы особого детства и организации безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, пишет пресс-служба администрации Иркутска.

Антон Чернышов, начальник управления культуры администрации Иркутска:
– Сегодня мы открываем эту фотовыставку в самом сердце нашего города. Но, я уверен, что такой проект должен появиться и в других районах Иркутска. Фотографии и истории героев выставки заставляют остановиться, задуматься. Нельзя допустить, чтобы какие-либо особенности здоровья создавали барьеры между нами.

Выставка «Один мир на всех» названа в честь одноименного форума, который проходит в Иркутске с 2015 года. Авторы фотопроекта – Фонд «Доступная среда для инвалидов» при поддержке администрации города Иркутска. Воплотить идею помогли фотохудожник Вероника Матвеева и журналист Анна Оганисян.

Марина Балдаева, руководитель Фонда "Доступная среда для инвалидов:
– Это не просто красивые фотографии. Этот проект вмещает в себя намного больше. Это невероятные истории из жизни людей, преодолевающих обстоятельства. Сильных и добрых, открытых этому миру. Каждый из героев обращается к зрителю с небольшим монологом. Многое можно увидеть в глазах, улыбках и жестах. Фотовыставка «Один мир на всех» станет для каждого примером того, что самоотверженный труд и талант преодолеют все препятствия на пути к большой цели.

«Мы рады приветствовать вас на нашей фотовыставке, уважаемые иркутяне и гости нашего города! Мы приглашаем вас на душевный разговор – о том, какой разной бывает жизнь. О том, как по-разному люди ощущают мир и себя в мире, который по-прежнему один на всех», - с такими словами организаторы обращаются к зрителям.

Фотовыставка проводится на открытой площадке в сквере имени Кирова и в онлайн-формате в онлайн-формате в «Инстаграм». Увидеть фотоработы можно будет и на официальных страницах администрации города в соцсетях.

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По материалам: irk

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