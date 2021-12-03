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В Иркутске водитель Lada после погони притворился пассажиром

2 декабря около 20:00 в микрорайоне Юбилейный Иркутска водитель автомобиля «Лада Гранта» не подчинился требованию инспекторов ДПС остановиться и попытался скрыться. После непродолжительной погони автоинспекторы задержали водителя, сообщается на сайте ГУ МВД России по Иркутской области.

Остановив машину, 33-летний водитель перебрался на заднее сиденье автомобиля и сказал сотрудникам полиции, что за рулем был другой человек.

«Водитель убежал. Я был на заднем сидении. Водитель ехал, увидел мигалки сзади. Ехал и решил свернуть сюда. Зачем свернуть, я не знаю. Проехал через кооператив, на выезде тормознул и убежал туда. Я не управлял этим автомобилем, машина вообще не моя», - рассказал задержанный сотрудникам полиции.

Мужчина признался полицейским что выпивал в этот день. В машине сотрудники полиции нашли алкоголь. Оказалось, что ранее иркутянина лишили права управления автомобилем. Нарушитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Автомобиль увезли на штрафстоянку, а в отношении мужчины составили пять административных материалов по различным статьям КоАП на общую сумму свыше 30 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ - нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.


Видео пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области

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По материалам: irk

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