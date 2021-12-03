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В Иркутской области по «Пушкинской карте» продано билетов на 7 миллионов рублей

В Иркутской области по «Пушкинской карте» продано билетов на 7 миллионов рублей

Учреждения культуры Иркутской области продали 18,3 тысячи билетов по «Пушкинской карте» на общую сумму 7,1 миллиона рублей. В регионе выдано более 45 тысяч «Пушкинских карт». Об этом стало известно на рабочем совещании с замминистра культуры Российской Федерации Ольгой Яриловой, пишет пресс-служба правительства Иркутской области.

Олеся Полунина, министр культуры и архивов Иркутской области:
- Во время действия программы студенты многих вузов региона переведены на дистанционное обучение, в учреждениях культуры действуют ограничения по количеству зрителей. Несмотря на это, молодые люди активно участвуют в программе. Самым популярным учреждением стал Иркутский областной музыкальный театр. Доля продаж на его спектакли составляет 64% от общего количества проданных билетов на общую сумму более пяти миллионов рублей. По этому показателю театр занимает второе место среди учреждений культуры Сибирского федерального округа.

На спектакли Иркутского областного музыкального театра по «Пушкинской карте» продано 8,7 тысяч билетов. На втором месте – драмтеатр имени Н.П. Охлопкова – 2,5 тысячи билетов. Далее – Иркутская областная филармония – 1,8 тысяч билетов и театр юного зрителя им. А. Вампилова – 1,7 тысяч билетов.

Самые популярные спектакли у молодежи: рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда», балет «Щелкунчик», мюзикл «Декабристы», рок-мистерия «Юнона и Авось», современная опера «Две королевы», пластический фарс «Пиковая дама».

Татьяна Мезенцева, директор Иркутского областного музыкального театра им. Н.М.Загурского:
— Мы стремимся сделать поход в театр по «Пушкинской карте» максимально простым и комфортным. На сайте в социальных сетях театра мы знакомим ребят с проектом, условиями покупки билетов, правилами посещения мероприятий. Чтобы как можно скорее подключиться к проекту, мы изучили все нюансы по добавлению событий на платформе PRO.Культура.РФ, а также оперативно решили технические вопросы по взаимодействию с нашим билетным оператором. Благодаря этому молодые люди могут получить билеты за пару минут.

Владельцы «Пушкинской карты» – молодые люди в возрасте от 14 до 23 лет – могут бесплатно посещать мероприятия учреждений культуры, которые являются участниками проекта. В регионе их 23. Это областные государственные театры, музеи, филармония, учреждения культуры Ангарска, Шелехова, Братска, Усть-Илимска. В проекте участвуют одна некоммерческая организация в сфере культуры и три частных, в том числе Арт-галерея «Диас» и Иркутский планетарий. Участники программы предлагают молодым людям посетить более 370 мероприятий.

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По материалам: irk

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