В Краснодарском машиностроительном колледже открыли четыре новые мастерские

В Краснодарском машиностроительном колледже открыли четыре новые мастерские по направлению «Промышленные и инженерные технологии», сообщает Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Мастерские созданы в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». На капитальный ремонт аудиторий и обновление материально-технической базы направлены средства в размере 74 миллионов рублей.

Новейшим оборудованием и техникой оснастили мастерские по актуальным компетенциям «Добыча нефти и газа», «Инженерный дизайн CAD», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Холодильная техника и системы кондиционирования». Оборудовано 51 рабочее место, приобретено 1212 единиц и комплектов учебно-лабораторного, учебно-производственного оборудования, методического и программного обеспечения.

В текущем году в рамках нацпроекта «Образование» уже открыли 21 современную мастерскую в девяти колледжах и техникумах Краснодарского края. До конца декабря планируется создать и оборудовать еще три лаборатории в трех учреждениях.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.