В Курганской области назвали победителей дополнительного конкурсного отбора по программе «Земский учитель»

В Курганской области назвали победителей дополнительного конкурсного отбора, который прошел в рамках реализации программы «Земский учитель», сообщает Департамент образования и науки Курганской области.

Ими стали три педагога из Курганской, Оренбургской областей и Алтайского края, готовые переехать в сельскую местность для работы в школе. Они получили по 1 миллиону рублей.

В Уксянской средней школе Далматовского района появился учитель русского языка и литературы Сания Бакитова, приехавшая из Оренбургской области. В Петуховской средней школе будет работать учитель начальных классов Сусана Балаур из Алтайского края. А в Целинной средней школе имени Н.Д. Томина будет преподавать новый учитель математики Эльвина Газеева из Курганской области.

Программа «Земский учитель» реализуется по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию глава государства предложил запустить программу для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек. Ее участникам выделяется 1 миллион рублей подъемных, а в Дальневосточном федеральном округе – 2 миллиона рублей (без необходимости уплаты НДФЛ с этой суммы).

Обязательные условия для претендента на участие в программе «Земский учитель» – наличие квалификации для занятия вакансии по соответствующей должности, готовность претендента переехать и отработать не менее пяти лет в выбранной образовательной организации.

Школы, участвующие в программе, должны обеспечить педагогу учебную нагрузку не менее 18 часов в неделю.