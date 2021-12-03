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В ледяных городках Иркутска не будет горок из-за пандемии

В ледяных городках Иркутска не будет горок из-за пандемии

Из-за пандемии COVID-19 новогодние городки в Иркутске построят без ледяных горок. Также не планируется проводить традиционные массовые мероприятия. Такие рекомендации дала санитарно-противоэпидемиологической комиссии Иркутской области, сообщили журналисту IRK.ru в пресс-службе администрации. До получения рекомендаций от СПЭК горки строить не начинали.

Ранее сообщалось, что в областном центре построят два ледяных городка — на сквере Кирова и острове Конном. В центре Иркутска монтируют главную городскую 25-метровую ёлку. А также привезли лёд для создания новогодних скульптур. На площадь вышли мастера-художники ледовых композиций, которые превратят глыбы в персонажей из произведений Александра Пушкина и русских народных сказок.

Особенностью оформления станут интерактивные ледовые конструкции, с которыми смогут сфотографироваться все желающие, сообщают в пресс-службе мэрии. Всего в этом году ледовый городок в сквере будет состоять из 30 фигур. Для этого потребуется 120 кубических метров льда. Как сообщили в подрядной организации, его привозят с заливов Иркутского водохранилища. Новогоднее убранство дополнят световые фигуры и конструкции: «звездное небо» и «фонтан»

Девять ледяных скульптур по мотивам популярных мультфильмов появится на острове Конный к Новому году. Также там создадут большую фотозону со сказочными персонажами: богатырем Ильёй Муромцем, Дедом Морозом и Снегурочкой. В центре установят новогоднюю ёлку, окруженную ледовым ансамблем и украшенную подсветкой. Традиционно в преддверии праздника на Конном зальют каток.

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По материалам: irk

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