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В Манском районе Красноярского края отремонтировали спортивный зал

В Манском районе Красноярского края отремонтировали спортивный зал

В Первоманской школе Манского района Красноярского края отремонтировали спортивный зал, сообщает пресс-служба Правительства Красноярского края. 

Зал обновлен в рамках нацпроекта «Образование». В зале заменили крышу, окна, системы отопления и освещения, отремонтировали стены и раздевалки, закупили баскетбольные щиты и шведские стенки. На эти цели из краевого и федерального бюджетов было выделено более 3,3 миллиона рублей.

«Для небольшого поселка или деревни именно школа является социокультурным центром, а обновленные спортзалы доступны не только для школьников, но и для местных жителей. Поэтому для нас так важно создать современные и комфортные условия. А всем ребятам я хочу пожелать новых спортивных побед и достижений. Уверена, что в стенах этой школы будут воспитываться будущие чемпионы», – сказала министр образования Красноярского края Светлана Маковская.

Глава ведомства подчеркнула, что благодаря нацпроекту в крае за последние шесть лет отремонтировали 105 спортивных залов в сельских школах.

В этом году в Красноярском крае отремонтируют 13 спортивных залов, 12 из них уже готовы. 

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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