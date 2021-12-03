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В Москве могут установить памятник погибшему главе МЧС

В Москве могут установить памятник погибшему главе МЧС

17:29  Автор: Варвара Комарова


Источник: РИА Новости



Памятник погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву могут установить на западе Москвы, такое решение поддержала Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме. Об этом 3 декабря сообщает РИА «Новости».

«Об установке [памятника] погибшему министру Зиничеву на Кременчугской улице принято положительное решение единогласно членами комиссии», — заявил глава комиссии Игорь Воскресенский.

Евгений Зиничев погиб, спасая человека, 8 сентября в Норильске во время межведомственных учений по защите Арктической зоны от ЧС. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, президент Владимир Путин присвоил ему звание Героя России посмертно.

Церемонию прощания 10 сентября посетили президент Владимир Путин, спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, члены кабмина, губернаторы, деятели культуры.

Матвиенко назвала гибель Зиничева большой трагедией для страны


Зиничев стал главой МЧС в 2018 году. После отставки Правительства в январе 2020 года он был переназначен на должность министра в новом кабинете Михаила Мишустина 21 января 2020 года. Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2020 года Зиничеву было присвоено персональное воинское звание генерал армии.



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По материалам: pnp.ru

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