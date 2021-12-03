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В России начали блокировать Tor

В России начали блокировать Tor


Пользователи и специалисты зафиксировали блокировку доступа к сети Tor на территории РФ. 


https://twitter.com/ValdikSS/status/1466724418667831299

По данным сервиса OONI Explorer, проблемы с работой Tor в России появились со 2 декабря.


Технический эксперт общественной организации «РосКомСвобода» Вадим Мисбах-Соловьев заявил, что некоторые провайдеры или же оборудование ТСПУ в Москве блокируют доступ к прописанным "по умолчанию" серверам Tor. 


"Пока помогает использование "мостов" (серверов, поднятых пользователями). Но их список точно так же публичен, так что провайдерам ничего не мешает через некоторое время начать отслеживать список мостов и блокировать их", - отметил он.


https://forklog.com/chto-takoe-darknet-chto-takoe-tor/

Проект GlobalCheck также сообщает о том, что блокировка происходит через оборудование ТСПУ.


Напомним, в 2020 году подведомственный Роскомнадзору «Главный радиочастотный центр» заявил о планах по ограничению mesh-сетей, IoT-сетей и анонимных протоколов.


https://forklog.com/oni-prishli-za-tor-i-telegram-poluchitsya-li-u-roskomnadzora-ubit-anonimnyj-internet-v-rf/
# Экономика
По материалам: ForkLog

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