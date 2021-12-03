В середине 2022 года в Улан-Удэ откроют кладбище домашних животных

В середине 2022 года в Улан-Удэ появится специальное кладбище для захоронения домашних животных. 2 декабря этот вопрос обсудили на заседании комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета депутатов, сообщается на сайте администрации города.

С середины следующего года власти планируют ввести вторую очередь кладбища «Южное». Кладбище домашних животных будет расположено рядом с ним. Сейчас налаживается работа службы похоронного дела и городского крематория, рассмотрено несколько предложений по оптимизации и модернизации работы. Среди них – создание единой информационной системы учета захоронений на городских кладбищах.

Сергей Бурдиков, председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета:

— Многие захоронения расположены стихийно, не всегда жителям удобно искать своих родственников. Геоинформационная система через интернет позволит быстрее найти могилы людей. Не будет путаницы, более того, это нужно будет для планирования захоронений в дальнейшем.