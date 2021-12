В сообществе связали потерявший 900 BTC из-за взлома Badger DAO адрес с Celsius Network

Централизованная платформа криптовалютного кредитования Celsius Network могла потерять более $50 млн в результате несанкционированного вывода средств из DeFi-протокола Badger DAO. Такое предположение сделали пользователи Reddit и Twitter.

Проект подвергся взлому 2 декабря. Эксперты компании PeckShield оценили ущерб более чем в $120 млн. Они также указали, что один из адресов потерял ~900 BTC (более $50 млн по текущему курсу). Представитель сообщества в Twitter предположил, что указанный аналитиками адрес связан с Celsius Network.

dug thru looks like Celsius wallet @DegenSpartan https://t.co/CAs6FjAlnT pic.twitter.com/26shHiTLIf