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В сообществе связали потерявший 900 BTC из-за взлома Badger DAO адрес с Celsius Network

В сообществе связали потерявший 900 BTC из-за взлома Badger DAO адрес с Celsius Network


Централизованная платформа криптовалютного кредитования Celsius Network могла потерять более $50 млн в результате несанкционированного вывода средств из DeFi-протокола Badger DAO. Такое предположение сделали пользователи Reddit и Twitter.


Проект подвергся взлому 2 декабря. Эксперты компании PeckShield оценили ущерб более чем в $120 млн. Они также указали, что один из адресов потерял ~900 BTC (более $50 млн по текущему курсу). Представитель сообщества в Twitter предположил, что указанный аналитиками адрес связан с Celsius Network.



О возможных потерях платформы написал участник посвященного Celsius Network сабреддита. Однако модераторы удалили его пост.


Данные r/CelsiusNetwork.

Другой пользователь Reddit объяснил свои подозрения тем, что пострадавший адрес 0x53461e4fddcc1385f1256ae24ce3505be664f249 «взаимодействовал с другими адресами, которые, как известно, принадлежат им [Celsius Network]».


Один из них часто взаимодействует с адресом, помеченным на Etherscan как Celsius Network Wallet 5:


Данные: Etherscan.

«Эти два адреса часто взаимодействуют друг с другом, вы можете видеть, что 0xdb3 и 0x476 многократно отправляют друг другу большие суммы. […] Высока вероятность, что потерявший 900 BTC адрес принадлежал Celsius. Celsius еще ничего не подтвердил, так что пока это все предположения», — подчеркнул пользователь.


ForkLog обратился к представителям Celsius Network за комментариями, но не получил ответа на момент написания.


Ранее СМИ сообщили, что финансовый директор платформы криптокредитования Ярон Шалем оказался в числе задержанных в Израиле вместе с основателем ICO-стартапа Sirin Labs Моше Хогегом. В Celsius Network заявили, что расследование не связано с деятельностью компании, а сотрудник отстранен. Его имя и должность не уточнили.


В сентябре Celsius Network обвинили в продаже незарегистрированных ценных бумаг регуляторы Алабамы, Кентукки, Техаса и Нью-Джерси.


Напомним, в конце ноября платформа увеличила объем привлеченных средств в ходе инвестраунда Серии B до $750 млн. Фирму оценили в $3,25 млрд.


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# Экономика
По материалам: ForkLog

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