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В столице стартовало городское соревнование «Первая помощь»

В столице стартовало городское соревнование «Первая помощь»

В столице стартовало городское соревнование «Первая помощь», в нем могут принять участие ученики 8–11-х классов, сообщает Департамент образования и науки города Москвы.

Первый подготовительный этап продлится до 4 апреля 2022 года, школьники познакомятся с правилами и приемами оказания первой помощи пострадавшим. Ребята узнают, какие действия необходимо предпринять при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения, различных травмах. Также они научатся проводить сердечно-легочную реанимацию, извлекать инородное тело из дыхательных путей, останавливать кровотечение жгутом или подручными средствами. Мастер-классы проведут методисты Городского методического центра в дистанционном формате. Отработать приемы первой помощи ребята смогут на тренировочных манекенах в своих школах.

Второй этап пройдет с 5 по 18 апреля, ученики проверят полученные знания во время онлайн-тестирования. 

Участники, показавшие лучшие результаты, пройдут на третий (заключительный) этап. Им предстоит выполнить ситуационные задания по оказанию первой помощи пострадавшим при различных неотложных состояниях.

«Соревнования по оказанию первой помощи помогают формированию практических навыков, которые необходимы каждому человеку. Но это не только важнейшие умения, которые, возможно, помогут сохранить жизнь другого человека, но в первую очередь чувство ответственности и сопричастности чужой беде. Школьники из разных параллелей знакомятся с признаками неотложных состояний и учатся принимать самостоятельные решения», – отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Городское соревнование «Первая помощь» проводится уже пятый год. Его организаторами являются Департамент образования и науки города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы, Центр экстренной психологической помощи МЧС России, Региональная общественная организация «Клуб учителей основ безопасности жизнедеятельности «Центр обеспечения жизнедеятельности».  

# Общество
По материалам: edu.ru

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