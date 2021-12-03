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В Томске стартовал региональный Фестиваль идей и технологий Кружкового движения НТИ

В Томске стартовал региональный Фестиваль идей и технологий Кружкового движения НТИ

В Томске стартовал региональный Фестиваль идей и технологий Кружкового движения НТИ, сообщает пресс-служба томского детского технопарка «Кванториум» Минпросвещения России.

Мероприятие проходит в рамках Года науки и технологий. 

Основная часть фестиваля состоится 10–11 декабря, для участников пройдут мастер-классы, научные шоу, игры и презентации партнеров фестиваля и детского технопарка «Кванториум».

Главным мероприятием фестиваля станет «Шоу диванных экспертов»: на нем в интерактивной форме пройдет обсуждение технологий детьми и взрослыми специалистами. Финальный этап также включает в себя специальный проект «Будущее обыденно». Это будет выставочная онлайн-площадка, где можно познакомиться с основами аэродинамики и видеомонтажа, научиться изготовлению карманной метеостанции или ракеты с системой спасения, посмотреть на химические опыты.

Кружковое движение НТИ – это всероссийское сообщество технологических энтузиастов, которое поддерживается Министерством просвещения России и к 2021 году охватило более 300 000 школьников, студентов и наставников во всех регионах страны. Цель Кружкового движения – формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утверждена дорожная карта Национальной технологической инициативы «Кружковое движение». Задачи НТИ интегрированы в национальный проект «Наука». В 2021 году исполняется 100 лет кружковому движению России, юбилейные мероприятия включены в федеральный план Года науки и технологий.

Среди инициатив Кружкового движения – первые командные инженерные соревнования для школьников и студентов «Олимпиада НТИ» (с 2021 года – Национальная технологическая олимпиада), проектные школы и хакатоны «Практики будущего», всероссийская акция «Урок НТИ», система массового обучения, аттестации и трудоустройства наставников молодежных проектов «Академия наставников», цифровая платформа управления талантами и конкурс для абитуриентов «Талант 20.35», R&D-программа по технологиям совместного обучения человека и искусственного интеллекта «Кентавр» и другие проекты.

25 декабря 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении в 2021 году в России Года науки и технологий.

Задача Года – привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий, повысить вовлеченность профессионального сообщества в реализацию Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также сформировать у граждан нашей страны четкое представление о реализуемых сегодня государством и бизнесом инициативах в области науки и технологий.

В Год науки и технологий по всей стране проходят мероприятия с участием ведущих деятелей науки, запускаются образовательные платформы и конкурсы.

# Общество
По материалам: edu.ru

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