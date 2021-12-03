В Усть-Куте планируют создать производство по переработке пластика и резины

Первое в Усть-Кутском районе производство по переработке резины, пластика и отработанных технических жидкостей планируют построить в ближайшие несколько лет. Об этом на своей странице в «Инстаграм» написал мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов.

Сергей Анисимов:

—Встретился с руководителем утилизирующей компании «Омега» Романом Евгеньевичем Годуадзе. Сейчас их компания базируется в Екатеринбурге и уже долгие годы успешно занимается переработкой отходов. Вместо того, чтобы вывозить мусор на полигон, Роман с коллегами дают вторую жизнь разным производственным отходам.

Компания работает на оборудовании, которое имеет государственную экологическую экспертизу для утилизации отходов производства и потребления.

Как рассказал Сергей Анисимов журналисту IRK.ru, с Романом Годуадзе он обсудил перспективы создания утилизирующей компании в Усть-Куте. Для района проблема цивилизованной утилизации отходов особенно актуальна. Усть-Кут - крупный транспортный узел, объем отходов растет с каждым годом, поэтому проблема требует комплексного решения.

Мэр поручил главному экологу администрации района подобрать варианты подходящей площадки для размещения такого производства. В декабре власти района проведут встречу с руководителями транспортных компаний, запросят точные объемы отходов: отработанных технических жидкостей, масел, резиновых покрышек. На основании полученных данных будут предприняты дальнейшие действия.



