В Великобритании увидели риски отмывания денег через NFT

Невзаимозаменяемые токены (NFT) могут использоваться для отмывания денег или привлечь внимание хакеров, а снизить риски помогут создание нормативной базы и постоянный мониторинг. К такому выводу пришли в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI).

«NFT чаще всего покупаются за криптовалюту на онлайн-рынках. Криптовалюты обычно используются для злонамеренных действий, таких как сокрытие источника преступных доходов», — отмечается в отчете.

По мнению экспертов, цифровой аспект этого сектора создает пространство и для «других новых рисков». В частности, он указали на возможность создания подделок и хакерских атак. В августе коллекционер Pranksy приобрел работу, якобы принадлежащую анонимному художнику Бэнкси. Он заплатил за нее 100 ETH, а через несколько часов ему выслали дубликат токена.

В сентябре аналитик Messari Чейз Девенс стал одной из жертв фишинговой атаки на выпуск токенов NFT-проекта Aurory Project на блокчейне Solana. Злоумышленник вывел из кошельков жертв криптовалюты и NFT более чем на $1 млн.

«Преступники могут взламывать учетные записи пользователей на торговых площадках и переводить NFT на свои собственные аккаунты. После этого у хакера есть возможность быстро продать украденные токены и попытаться отмыть вырученные средства», — заявили в RUSI.

Решение перечисленных в отчете проблем исследователи видят во внедрении KYC-процедур, а также реализации двухфакторной аутентификации для пользователей платформ. В RUSI допустили, что действенным методом является создание реестра украденных или поддельных NFT — аналогичный список используется на традиционном рынке искусства, предотвращая перепродажу таких лотов на аукционах.

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Напомним, в октябре неизвестный организовал предпродажу фальшивых NFT, выпущенных на блокчейне Solana, и исчез со средствами пользователей.

В конце ноября коллекцию шлемов штурмовиков из «Звездных войн» в виде арт-объектов проекта Art Wars продали как NFT без ведома художников.



