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Власти Иркутска призывают вандалов прекратить разрисовывать фасады домов

Власти Иркутска призывают вандалов прекратить разрисовывать фасады домов

Власти Иркутска призывают вандалов прекратить разрисовывать фасады домов, опоры освещения, лавки, детские площадки и памятники. В парках, скверах и бульварах Иркутска активизировались любители орудовать маркерами и баллончиками с краской, сообщается на странице МКУ «Городская среда» в «Инстаграм».

«Художники» оставляют так называемые тэги — своеобразные автографы. Удалением надписей занимаются подрядные организации. Однако это не всегда возможно сделать бесследно. Порой «граффити» приходится закрашивать и надеяться, что на его месте не появится новая надпись. Помимо этого, удаление несанкционированных надписей и рисунков требует немалых материальных и физических затрат, которые можно было бы направить на другую полезную деятельность", — говорится в сообщении.

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По материалам: irk

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