Власти увеличили количество автобусов по маршрутам в Ленинский округ

Городские власти договорились с частными перевозчиками об увеличении числа автобусов, курсирующих по маршрутам №65 и №66 в Ленинский округ. Такие же переговоры ведут по маршрутам №№14, 28, 28р и сокращение времени простоя в ремонте. Кроме того, на линии выпущены дополнительные транспортные средства МУП «Иркутскавтотранс».

Татьяна Макарычева, исполняющая обязанности заместителя мэра — председателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации Иркутска:

— Перевозчикам всех форм собственности рекомендовано своевременно принимать меры по исключению ситуаций, способствующих снижению выпуска подвижного состава. Кроме того, на самые востребованные маршруты: № 10, 13, 37, 55 и 57 выведен дополнительный муниципальный транспорт. Сейчас эти маршруты обслуживают 37 автобусов предприятия «Иркутскавтотранс» марки ПАЗ, МАЗ, ЛиАЗ и других, девять автобусов — большой вместимости. Мы отслеживаем все жалобы и предложения пассажиров, оперативно на них реагируем. Уже в следующем году планируем начать процесс перехода на муниципальные контракты нового типа, рассчитанные на пятилетний срок.

Муниципальные контракты нового типа, предполагающие оплату компаниям-перевозчикам километров пробега, уже введены в ряде городов России. Они позволяют муниципалитету устанавливать критерии качества оказания транспортных услуг и проводить эффективный контроль их соблюдения. Первым шагом к изменению системы пассажирских перевозок станет выполнение научно-исследовательских работ, направленных на изучение пассажиропотока и построение математически оптимальной маршрутной сети с учетом межмуниципальных маршрутов.