Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Второй сезон в Deep Rock Galactic начнется в марте-апреле 2022 года

Второй сезон в Deep Rock Galactic начнется в марте-апреле 2022 года


В этом году разработчики игры Deep Rock Galactic запустили систему сезонов — сейчас в проекте проходит первый сезон. Игра вышла еще в 2018 году, и она все это время пополнялась контентом. Игра все еще доступна только на Xbox One, Xbox Series X | S и PC, но вскоре это изменится. Разработчики сообщили, что в 2022 году Deep Rock Galactic доберется до Playstation 4 и Playstation 5.

Вместе с тем, анонсирован второй сезон в игре Deep Rock Galactic. Пока нет точной информации о том, когда он начнется, вот что пишут разработчики в своей «дорожной карте»:

Мы ожидаем, что сезон 2 выйдет в релиз где-то в период с марта по апрель 2022 года — сначала в Steam, а затем через несколько недель на Xbox и Playstation. Сезон 1 превзошел все наши ожидания […] Это было очень большое обновление, на создание и подготовку которого ушло почти 7 месяцев. Сезон 2 будет менее амбициозным и выйдет быстрее. Нельзя сказать, что это, конечно, не будет впечатляющим обновлением со всеми наворотами.

Создатели проекта также обозначили примерную продолжительность второго сезона в игре:

Что касается сезона 3, то вот что мы можем сказать на данный момент: сейчас похоже, что он выйдет в третьем квартале 2022 года. И это прекрасно сочетается с нашим текущим планом с перерывами в 4–6 месяцев между новыми сезонами. И снова в нем будет новая тема, новые события, новый пропуск на производительность и обычное множество новых дополнений и улучшений.

Напомним, что игра Deep Rock Galactic доступна в Game Pass.

Deep Rock Galactic

Игра поддерживает функцию Xbox Play Anywhere: вы сами выбираете игровую платформу — Xbox One или компьютер под управлением Windows 10 — без …
Перейти в Microsoft Store

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Обратите внимание на эти две игры из Game Pass, которые скоро удалят
Обратите внимание на эти две игры из Game Pass, которые скоро удалят
Известные стримеры и блоггеры получили Xbox Series X от Gucci
Известные стримеры и блоггеры получили Xbox Series X от Gucci
Второй сезон в Deep Rock Galactic начнется в марте-апреле 2022 года
Второй сезон в Deep Rock Galactic начнется в марте-апреле 2022 года
Турчак встретился с лидерами мобильного приложения "ВВЕРХ"
Турчак встретился с лидерами мобильного приложения "ВВЕРХ"
Алексей Ягудин высказался о профессионализме Алины Загитовой
Алексей Ягудин высказался о профессионализме Алины Загитовой
Андрей Малахов показал детское фото и рассказал о находке, предопределившей его судьбу
Андрей Малахов показал детское фото и рассказал о находке,
Настя Ивлеева эпатирует публику с бывшим мужем
Настя Ивлеева эпатирует публику с бывшим мужем
Алексей Ягудин потерял свои медали
Алексей Ягудин потерял свои медали
Анна Хилькевич возмущена, что ей предлагают роль проститутки
Анна Хилькевич возмущена, что ей предлагают роль проститутки
Алексей Ягудин высказался о скандале с Евгением Плющенко
Алексей Ягудин высказался о скандале с Евгением Плющенко
Девушка заказала в интернете дорогой костюм, но то что пришло больше походит на обертку
Девушка заказала в интернете дорогой костюм, но то что пришло больше
Кейт Миддлтон оценила яйца Фаберже для династии Романовых на выставке в Лондоне
Кейт Миддлтон оценила яйца Фаберже для династии Романовых на выставке

Топ на сегодня

Вышел трейлер фильма "Елки 8" с Иваном Ургантом, Аней Чиповской, Филиппом Киркоровым
Вышел трейлер фильма "Елки 8" с Иваном Ургантом, Аней
В Урике Иркутского района завершили капремонт здания начальной школы
В Урике Иркутского района завершили капремонт здания начальной школы
Dress Code. В Москве прошел "Снежный коктейль" Яны Расковаловой. Среди гостей — Собчак, Галич, Варнава, Гагарина
Dress Code. В Москве прошел "Снежный коктейль" Яны
Женский гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года
Женский гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года
Полезные свойства ромашки и сферы её применения
Полезные свойства ромашки и сферы её применения

Еще по теме

Продажи Deep Rock Galactic превысили 3 миллиона копий
Официально: Edge of Eternity доберется до Xbox в начале 2022 года
INDUSTRIA выйдет на Xbox Series X | S в следующем году
Unbound: Worlds Apart доберется до Xbox в феврале 2022 года