Второй сезон в Deep Rock Galactic начнется в марте-апреле 2022 года





В этом году разработчики игры Deep Rock Galactic запустили систему сезонов — сейчас в проекте проходит первый сезон. Игра вышла еще в 2018 году, и она все это время пополнялась контентом. Игра все еще доступна только на Xbox One, Xbox Series X | S и PC, но вскоре это изменится. Разработчики сообщили, что в 2022 году Deep Rock Galactic доберется до Playstation 4 и Playstation 5.

Вместе с тем, анонсирован второй сезон в игре Deep Rock Galactic. Пока нет точной информации о том, когда он начнется, вот что пишут разработчики в своей «дорожной карте»:

Мы ожидаем, что сезон 2 выйдет в релиз где-то в период с марта по апрель 2022 года — сначала в Steam, а затем через несколько недель на Xbox и Playstation. Сезон 1 превзошел все наши ожидания […] Это было очень большое обновление, на создание и подготовку которого ушло почти 7 месяцев. Сезон 2 будет менее амбициозным и выйдет быстрее. Нельзя сказать, что это, конечно, не будет впечатляющим обновлением со всеми наворотами.

Создатели проекта также обозначили примерную продолжительность второго сезона в игре:

Что касается сезона 3, то вот что мы можем сказать на данный момент: сейчас похоже, что он выйдет в третьем квартале 2022 года. И это прекрасно сочетается с нашим текущим планом с перерывами в 4–6 месяцев между новыми сезонами. И снова в нем будет новая тема, новые события, новый пропуск на производительность и обычное множество новых дополнений и улучшений.

Напомним, что игра Deep Rock Galactic доступна в Game Pass.

Deep Rock Galactic

Игра поддерживает функцию Xbox Play Anywhere: вы сами выбираете игровую платформу — Xbox One или компьютер под управлением Windows 10 — без …

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