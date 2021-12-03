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Завершается приём заявок на участие в Фестивале методических разработок «Кинопедагогика»

Завершается приём заявок на участие в Фестивале методических разработок «Кинопедагогика»

Приём заявок на участие в Фестивале методических разработок «Кинопедагогика» завершается 5 декабря. Фестиваль проходит при поддержке Минпросвещения России, сообщает пресс-служба ведомства.

В отборочном этапе могут участвовать педагогические работники общеобразовательных организаций, образовательных организаций среднего профессионального, высшего и дополнительного образования индивидуально или в группе соавторов. Заявку можно подать на сайте.

По итогам отборочного этапа будут выбраны по три победителя по двум направлениям: «Кинопедагогика в системе общего и среднего профессионального образования» и «Кинопедагогика в вузах, реализующих образовательные программы педагогического образования».

Подведение итогов отборочного этапа для участия в фестивале состоится 12 декабря. Победители по каждому направлению будут приглашены 17 декабря в Москву на торжественную церемонию награждения. Они получат диплом победителя фестиваля, призы и ценные подарки.

По итогам мероприятия лучшие методические разработки по кинопедагогике будут изданы в сборнике.

Организатором Фестиваля методических разработок «Кинопедагогика» является федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский педагогический государственный университет», соорганизаторами фестиваля выступают Ассоциация кинопедагогов «Образ» и онлайн-кинотеатр «Ноль Плюс».

# Общество
По материалам: edu.ru

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