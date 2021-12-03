Женский гороскоп на 2022 год

Вадим Карасев

Женщины в большинстве своем довольно прагматичны, поэтому астрологи советуют им ознакомиться с гороскопом на 2022 год. Это поможет оставаться на гребне волны и добиваться поставленных целей быстрее.

Год обещает быть непростым. Сейчас пока не ясно, кого нужно в этом винить — планеты или Тигра. Одно ясно точно: у женщин всех Знаков будет много периодов повышенной чувствительности и раздражительности. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают ознакомиться с тем, как защитить свою энергетику в такие отрезки времени.

Женщина-Овен

Ночные светила в начале года поддержат представительниц этого Знака во многих начинаниях, а это значит, что для Овнов наступает удачное время, чтобы воплотить свои самые смелые желания. В материальном плане успех возможен, но просто так он не придет. Нужно будет больше работать. Первая половина года сулит благополучие, но потом будет немного сложнее добиваться своего, особенно в сфере любви и отношений. Именно поэтому с июня лучше сделать упор на семью и общение со второй половинкой. Перед началом новых отношений стоит всегда проверять совместимость.

Женщина-Телец

Прекрасные Тельцы обладают непростым характером, поэтому их часто вносят в список самых одиноких женщин по Знаку Зодиака. В 2022 году обязательно найдется мужчина, который сможет принять их такими, какие они есть. Женщинам-Тельцам астрологи советуют почаще радовать себя свежими впечатлениями. Рутина будет угнетать, особенно поздней осенью и зимой, когда за окном серость и холод. Дела и работа могут забуксовать в самом начале года, но беспокоиться из-за этого не нужно. Важно порой доверять судьбе путь своего дальнейшего развития.

Женщина-Близнецы

В 2022 году будет немало трудностей. Близнецам прекрасного пола важно помнить, что если что-то не получается, это говорит лишь об одном: Вселенная нашла другой, лучший способ все устроить так, как того желают эти женщины. Ключом, отпирающим дверь в светлое будущее, станет умеренная самостоятельность. Представительницам этого Знака не стоит взваливать на себя все заботы. Куда разумнее будет просто следовать за основными целями. Не стоит бояться просить иногда о помощи близких. Если вдруг начнется черная полоса в январе-феврале, полезные советы помогут из нее выйти.

Женщина-Рак

Этих женщин ждут большие успехи во всех сферах жизни, но ближе к началу лета. В конце зимы и первой половине весны будет идеальное время для труда, забот, бытовых дел. В это время не будет ни одной ретроградной планеты, что поможет Ракам выбраться из финансовой ямы и найти любовь. Летом лучше уделять внимание мелким радостям жизни. Они поднимут самооценку. Всем, кто находится в поисках мужчины, стоит попробовать воспользоваться заговорами на любовь. Не нужно бояться флиртовать. Этот год подарит многим женщинам этого Знака верного спутника.

Женщина-Лев

Женщин этого Знака ждут большие успехи в любви, делах, работе и бизнесе, но только в том случае, если они будут чаще надеяться лишь на себя. От окружающих людей может исходить много негативной энергии. Защититься от нее можно будет при помощи шести простых правил и методов. Вторая половина года потребует от женщин-Львов наибольшей активности. Не нужно бояться, что усилия не окупятся или пропадут даром. Могут возникнуть тупиковые и непростые ситуации, из которых выбраться без посторонней помощи не получится.

Женщина-Дева

Астрологи рекомендуют прекрасным Девам не взваливать на себя решение проблем чужих проблем, даже если очень хочется помочь. Возможно, Девам самим придется прибегать к просьбам о помощи. Друзья и родственники охотно пойдут навстречу, особенно осенью. В денежной и рабочей сфере этим женщинам пойдут на пользу специальные медитации на привлечение финансового потока. В любви Девам придется встретиться с мощным сопротивлением со стороны недоброжелателей и врагов. Многие из таких людей будут действовать скрытно.

Женщина-Весы

Весам прекрасного пола астрологи настоятельно советуют как можно реже общаться с представителями мстительных Знаков Зодиака. Не нужно иметь дел с такими людьми. Лучше минимизировать общение и любые контакты с ними, не рассказывать им о своих амбициях, целях и планах на будущее. Планеты подарят прекрасным Весам билет в новую жизнь. Нужно лишь не пропустить счастливый знак в потоке проблем и забот. Начало года благоприятно для самоанализа, планирования и неспешных дел. Чтобы удача не покидала этих женщин, им стоит избавиться от неприятных воспоминаний.

Женщина-Скорпион

Скорпионам будет удаваться исполнять задуманное, но на пути могут встречаться небольшие проблемы, которые начнут тормозить движение к счастью. Сильный ритуал "Ключ удачи" поможет добиться успеха и благополучия быстрее. Согласно астрологическому прогнозу, 2022 год женщины этого Знака рискуют провести в погоне за мнимым идеалом. Не стоит ориентироваться на чужое мнение и моду. Если забыть о своем собственном мнении, можно оказаться в неправильном месте, в окружении неправильных людей. Нужно чаще слушать внутренний голос.

Женщина-Стрелец

Женщинам этого Знака стоит с первых дней 2022 года программировать свое мышление на лучшую жизнь. Если этого не делать, исполнение желаний и достижение наилучших результатов в делах будет происходить медленнее. В начале года прекрасным Стрельцам очень пригодится умение контролировать эмоции. Не исключено, что в январе, феврале и октябре на них свалятся нерешенные вопросы и проблемы. Это собьет их с ног и лишит оптимизма. Представительниц этого Знака ждут большие и приятные перемены, но для этого придется научиться смотреть на жизнь не из-за кулис, а со сцены.

Женщина-Козерог

Поначалу будет сложно, но в силах этих женщин сделать 2022 более счастливым. Даже если покажется, что удача стала недостижима, Козерогам стоит не терять веры в лучшее. Астрологи предлагают в начале года провести ревизию и избавиться от лишних вещей, различного хлама, а также от токсичных и изживших себя отношений. Надоевшая работа тоже должна отправиться на свалку. В трудные моменты полезно будет пользоваться мгновенными заговорами на удачу. Большой проблемой в любви станут стереотипы. Пришло время перестать думать о том, кто кому что должен.

Женщина-Водолей

Представительницы этого Воздушного Знака в 2022 году будут находиться на пороге очень приятных перемен и событий. Возможно, это встреча с интересным человеком, новая работа, путешествие или важная покупка. Нужно больше времени посвящать организационным вопросам. Водолеям обязательно улыбнется удача, поэтому можно смело экспериментировать. Если покажется, что удача отвернулась, значит, на то есть определенные причины. В общении с людьми лучше всего сделать упор на юмор, отзывчивость, нежность и стремление оказать помощь.

Женщина-Рыбы

В 2022 году на женщин, рожденных под эгидой Рыб, свалится немало проблем. Трезвый расчет и интуиция — самые лучшие помощники, но даже их будет порой недостаточно, чтобы справиться со всем, что приготовили им звезды. Астрологи советуют представительницам данного Знака стать более уступчивыми и добродушными. Показная строгость и холодность может сыграть против них, особенно в амурной сфере. Также в 2022 году будет очень мощный информационный фон, поэтому важно периодически проводить чистку информационного поля.