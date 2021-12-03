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Житель Зимы зарезал знакомого и поджег его дом из мести за убийство брата

Житель Зимы зарезал знакомого и поджег его дом из мести за убийство брата

Следователи Зиминского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, 1 декабря 2021 года двое мужчин распивали спиртные напитки в доме на улице Павлика Морозова в Зиме. Между ними произошла ссора. Один из мужчин нанес множественные ножевые ранения приятелю. 56-летний потерпевший скончался на месте преступления.

На следующий день подозреваемый вернулся в дом убитого и поджег жилище. При тушении пожара спасатели обнаружили тело погибшего с признаками насильственной смерти.

По горячим следам сотрудники полиции задержали подозреваемого. Следователям СК на допросе он рассказал, что совершил убийство из мести. Девять лет назад знакомый убил его брата, отбыл наказание и освободился летом этого года. Мужчины вспомнили это событие, возник конфликт, который закончился поножовщиной.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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По материалам: irk

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