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Жителям Крайнего Севера продлили срок получения компенсаций за проезд

Жителям Крайнего Севера продлили срок получения компенсаций за проезд

Тема: Постановления правительства


01:07  Автор: Мария Соколова



Срок получения компенсации за проезд и провоз багажа для жителей Крайнего Севера продлен до конца 2022 года. Такое постановление правительства вступает в силу 3 декабря.

Право на компенсацию имеют граждане, которые работают на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях, а также их несовершеннолетние дети. Раз в два года за счёт работодателя им возмещают стоимость проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно. По закону компенсации не платят, если работник не обратился за ними в срок. Однако, как пояснили на сайте кабмина, в 2020-2021 годах из-за пандемии коронавируса большинство поездок пришлось отложить. Чтобы защитить права граждан, было принято решение продлить период получения выплат.

Законы, вступающие в силу с 3 декабря


Согласно постановлению, в 2022 году работникам Крайнего Севера возместят оплату стоимости проезда и провоза багажа за 2020-2021 годы. Также право на компенсацию распространяется на их детей, которым в 2020-2021 годах исполнилось 18 лет.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



#север #авиа #отдых


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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