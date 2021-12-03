Животное-покровитель 2022 года: что важно знать о Тигре

Вадим Карасев

Наверняка вы уже знаете, что 2022 год пройдет под управлением Тигра. Эксперты в области биоэнергетики рассказали обо всем, что необходимо в первую очередь знать про это животное-талисман.

Эксперты уже знакомили нас с астрологическим прогнозом на грядущие двенадцать месяцев. Теперь важно узнать получше, что готовит нам Тигр, сильный и бескомпромиссный.

Тигр в 2022 году — не простой

Не простой, а водяной. Стихия в Восточном гороскопе меняется каждые два года. В 2022 году начинается время Воды. Синий (или голубой) Водный Тигр — это покровитель всех спокойных, но целеустремленных людей.

Если вы будете много трудиться в 2022 году, то Тигр обязательно подарит вам много новых возможностей. Он помогает тем, кто заслуживает этого. Ждать удачи, лежа на диване, точно не стоит. Вы просто потратите свое время впустую.

Тигр не общителен

Это значит, что в этом году могут возникнуть проблемы с заведением новых знакомств. Некоторые трудности могут ожидать тех, кто занят поисками второй половинки. Люди станут более закрытыми.

Те, кто склонен к стереотипному мышлению, с головой уйдут в предрассудки. С такими людьми будет очень сложно наладить контакт. По этой же причине успешными будут те, кому не нужно постоянно общаться с людьми по работе. Большие успехи ждут представителей тех профессий, которые предполагают минимум контактов.

Тигр любит умеренность во всем

Не перебарщивайте с физическими нагрузками. В 2022 году не стоит переутомляться. Усталость может лишить вас удачи и здоровья. Если у человека в год Тигра нет хорошего самочувствия, он, скорее всего, потерпит неудачи во всех сферах жизни.

Во всех сферах важно следовать умеренности. Не стоит тратить много денег, проводить все свободное время со второй половинкой. В такие периоды всего нужно понемножку. Излишества неминуемо будут приводить к проблемам.

Тигр не оставляет без внимания выпады врагов

У Тигра есть чувство собственного достоинства, поэтому старайтесь культивировать его и в себе тоже. Если кто-то перейдет вам дорогу или обидит вас, вашего близкого, не оставляйте это просто так. Важно найти способ вывести провокатора на чистую воду, но не превращать свою жизнь в безудержное стремление к мести. Помните о том, что излишества вредны.

Тигр любит объективность

Чтобы задобрить Тигра, старайтесь объективно оценивать любую ситуацию. Не смотрите на мир через розовые очки, но и не думайте, что все против вас и все беспросветно плохо. Осторожно и вдумчиво оценивайте все за и против, все плюсы и минусы.

Тигр не любит притворство

В 2022 году актуальным будет правило трех «С» — «станьте самими собой». Вспомните о своих истинных целях, задачах. Не бойтесь принимать негативные эмоции или радоваться каждой маленькой победе, словно маленький ребенок. Начните заниматься тем, от чего вы получаете истинное наслаждение.

Тигр не любит авантюры

Усердный труд — это отлично. Ответственная работа — тоже хорошо. Игра в казино, покупка лотерейных билетов, рискованные вложения средств — это не про Тигра. Данный покровитель очень не любит дела, в которых ваш успех определяется простой случайностью.

В 2022 году сильными, богатыми и продуктивными будут те, кто надеется лишь на себя. Те, кто работает в команде, тоже смогут стать успешнее при условии, что они не станут надеяться на помощь со стороны.