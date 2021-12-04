15 случаев, когда люди решили пойти против правил и показать свой бунтарский дух во всей красе

Некоторые люди никак не могут удержаться от того, чтобы совершить маленькую шалость. Стоит человеку заприметить запрещающий знак или табличку, его бунтарский дух буквально вырывается наружу и требует хулиганства. И многие не отказывают себе в этом удовольствии, особенно если эти проказы не несут никакого вреда. А для того, чтобы как-то задокументировать свои проделки, эти анархисты на минималках готовы делать снимки на память прямо на месте своего безобидного преступления. Именно их мы и собрали в нашей сегодняшней подборке!

Когда просят не трогать термостат, тут же возникает желание это сделать

Я каждый день пью кофе из кружки для чая

Мне сказали, что здесь положено веселиться

Почтальон — настоящий бунтарь

Надпись на коврике: «Пожалуйста, оставляйте посылки здесь».

Правый носок на левую ногу, левый на правую

Ещё и сандали поверх носков!

Девочка в церкви

Я сам решу, где дно, а где верх упаковки

Бунтари, которые игнорируют правило

Надпись на табличке: «Нельзя стоять на плечах».

Делаю что хочу

Надпись: «Не заступайте за линию».

Мелкое бунтарство моей девушки

Я сам решу, что мне делать

Я женился на бунтарке

Против системы

Вы запрещаете мне открывать посылку ножом, а я всё равно буду это делать

Анархия в чистом виде

А вот и ещё 17 случаев, когда люди и животные шли против правил и показали всем свою бунтарскую сторону.