343 Industries: В Halo Infinite появится больше плейлистов

Студия 343 Industries продолжает прислушиваться к мнению игроков. Вновь на связь с сообществом Halo Infinite вышел Джон Юнишек, менеджер по взаимодействия с игроками. Он рассказал, что команда Halo Infinite услышала пожелания игроков, которые касаются плейлистов, и она постарается их реализовать в ближайшее время:

Поговорим о плейлистах Halo Infinite! Мы читаем ваши отзывы и работаем над планами добавить плейлисты Fiesta, Tactical Slayer (SWAT) и Free-For-All. […] Они не выйдет до 8 декабря, но команда настаивает на том, чтобы они были добавлены до конца года.

Наша цель для событий — опробовать новые режимы перед добавлением в плейлисты. Мы будем следить за состоянием плейлиста после трех добавлений, указанных выше, и при необходимости корректировать наши предложения, но мы рады сделать эти обновления до праздников.

Плейлист Social Slayer (с несколькими вариантами) также находится в разработке (мы чаще всего видим этот запрос), но мы не сможем подготовить его до окончания праздников.