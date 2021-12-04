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343 Industries: В Halo Infinite появится больше плейлистов

343 Industries: В Halo Infinite появится больше плейлистов


Студия 343 Industries продолжает прислушиваться к мнению игроков. Вновь на связь с сообществом Halo Infinite вышел Джон Юнишек, менеджер по взаимодействия с игроками. Он рассказал, что команда Halo Infinite услышала пожелания игроков, которые касаются плейлистов, и она постарается их реализовать в ближайшее время:

Поговорим о плейлистах Halo Infinite! Мы читаем ваши отзывы и работаем над планами добавить плейлисты Fiesta, Tactical Slayer (SWAT) и Free-For-All. […] Они не выйдет до 8 декабря, но команда настаивает на том, чтобы они были добавлены до конца года.

Наша цель для событий — опробовать новые режимы перед добавлением в плейлисты. Мы будем следить за состоянием плейлиста после трех добавлений, указанных выше, и при необходимости корректировать наши предложения, но мы рады сделать эти обновления до праздников.

Плейлист Social Slayer (с несколькими вариантами) также находится в разработке (мы чаще всего видим этот запрос), но мы не сможем подготовить его до окончания праздников.

Напомним, ранее студия 343 Industries пообещала комплексно подойти к вопросу решения проблем с читерами в Halo Infinite.

Полноценный релиз Halo Infinite (одиночного режима и мультиплеера) назначен на 8 декабря. Сейчас мультиплеер доступен в формате бета-версии.

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По материалам: newxboxone

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