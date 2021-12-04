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Алла Довлатова рассказала, как похудеть на 10 кг за две недели

Алла Довлатова рассказала, как похудеть на 10 кг за две недели
47-летняя радиоведущая и актриса Алла Довлатова призналась, что хочет похудеть для церемонии «Золотой Грамофон». Ей удалось сбросить уже 6 кг. Алла Довлатова призналась, что перед Новым годом решила прийти в идеальную форму. Ее цель — похудеть на 10 килограммов за две недели без вреда для здоровья. Сейчас артистка сбросила уже 6 килограммов. «Мой результат за 12 дней — минус 6 килограммов. Однако, чтобы надеть платье, которое мне шьют и чувствовать себя в нем уверенно, нужно попрощаться еще с 4 килограммами. Не знаю, получится ли? Но буду стараться! Я худею без напряга. Даже приятно!»— рассказала Алла в своем Instagram. Кроме правильного питания и занятий спортом, Довлатова экспериментирует со всякими процедурами красоты, способствующими быстрому снижению веса. Так, последним она опробовала на себе аппаратный массаж, использующий технологию, имитирующую ручной массаж в четыре руки.
Алла Довлатова «Это клеточный липолиз — технология, которая на клеточном уровне расщепляет жиры, подтягивает кожу и омолаживает организм. После первой процедуры я увидела результат, а после четвёртой процедуры этот результат увидели все мои близкие. Эту процедуру я делаю вкупе с другими: держу диету и каждый день делаю зарядку», — поделилась секретами похудения Алла. Алла Довлатова с тех пор, как родила третьего ребенка, постоянно занимается спортом и сидит на разнообразных диетах. И регулярно делится с подписчиками личного микроблога своими достижениями. Недавно ведущая открыла для себя отличный, хотя и экстремальный способ борьбы с лишним весом и целлюлитом. В этом ей помогает знаменитый душ Шарко. «Друзья, как быстро похудеть, побороть целлюлит и получить заряд бодрости? Для меня это всё возможно в любимой процедуре — душе Шарко! Аппарат в руках профессионала творит чудеса!» — говорит Довлатова. Правда, такой душ нельзя назвать приятной процедурой. Дело в том, что она крайне болезненная, и после на теле остаются синяки.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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