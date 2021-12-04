Алсу появилась на юбилее дочери Киркорова в скромном трикотажном платье цвета зеленой травы

38-летняя певица Алсу, как и другие звезды шоу-бизнеса, пришла поздравить дочь Филиппа Киркорова с ее первым юбилеем и выбрала для выхода в свет модное трикотажное платье. Алсу выросла в семье с хорошим достатком. Ее папа Ралиф Сафин был вице-президентом нефтяной компании. Певица не скрывает, что родители помогли ей построить карьеру. Теперь она популярная исполнительница и многодетная мама. Артистка не частая гостья на вечеринках, но в этом году она стала чаще выходить в свет. Недавно звезда с мужем Яном Абрамовым посетила день рождения Ольги Крутой. А вот 3 декабря Алсу побывала на вечеринке, которую устроил Филипп Киркоров в честь 10-летия дочки Аллы-Виктории. На празднике собралось много звезд, которые привели своих детей. Для такого вечера певица выбрала трикотажное платье цвета сочной травы. Силуэтный наряд мидакси дополнили туфли-лодочки на шпильке. Артистка завила локоны и украсила образ сережками. К слову, трикотажные платья стали трендом. Ксения Бородина, Вера Брежнева и другие модницы тоже их носят.Алсу и Филипп Киркоров с дочерью Аллой-Викторией «Вчера на великолепном празднике по случаю юбилея маленькой принцессы Аллы-Виктории 👑🥳Дорогой Филипп, пусть твои детки всегда тебя радуют, будут здоровыми и очень счастливыми! Пусть их жизнь будет такой же яркой и волшебной как этот праздник! Ты прекрасный отец, сын и друг! Любим всю вашу семью❤️❤️❤️», — написала Алсу.Алсу и Алла-Виктория Киркорова Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Многие отметили, что она очень молодо выглядит в 38 лет. «Алсу очень красивая», «Боже! Невероятно хороша Алсу. Платье и этот цвет», «Просто сама элегантность», «Очень яркий и женственный образ», «Вы такая приятная девушка, просто одно восхищение», «Просто красотка, глаз не оторвать», — прокомментировали пост подписчики.