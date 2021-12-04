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Андрей Григорьев-Апполонов неожиданно сильно сдал

Андрей Григорьев-Апполонов неожиданно сильно сдал
Певца Андрея Григорьева-Апполонова не узнают поклонники. Артист — самый узнаваемый среди коллег по коллективу. Виной его яркая внешность и брызжущий через край оптимизм, который он постоянно демонстрирует на всякой тусовке. Но в последнее время исполнитель сильно изменился. Настолько, что в шоу «Секрет на миллион», куда Андрей пришел поговорить «за жизнь»,  51-летнего артиста перепутали с 76-летним Юрием Антоновым. Фанаты, удивившись таким разительным переменам, принялись писать нелестные отзывы в комментариях: 
Андрей Григорьев-Апполонов «Что случилось с Андреем?», «Лицо спитое конкретно!», «Расстроил своим внешним видом…». О пристрастии Григорьева -Апполонова к спиртному ранее уже говорил продюсер группы Игорь Матвиенко, сожалеющий, что столь талантливый от природы артист топит свое обаяние в горячительных напитках. Именно этот факт, в свое время, стал причиной развода солиста с женой, с которой прожил более 15 лет. В конце концов Мария ушла от звезды эстрады к баскетболисту Андрею Зубкову, забрав двоих сыновей. Год назад в новой семье родился еще один общий ребенок. А Андрей теперь рассказывает, что ему после развода хорошо одному, он комфортно себя чувствует в своей свободе, а потому не хочет снова связывать себя узами брака. И фанаты готовы ему верить, да только вот выглядит артист сейчас, мягко говоря, не очень. Одиночество явно его не красит, раз в свои чуть за пятьдесят он так постарел и обрюзг.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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