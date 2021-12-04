Анна Седокова призналась, как сын принял ее нового мужчину

Певица Анна Седокова рассказала об отношениях ее мужа Яниса и сына Гектора. Вскоре после разлада с Артемом Комаровым, которому Седокова родила сына, она встретила спортсмена Яниса Тимму. Он и заменил отца маленькому Гектору. Певица рассказала об отношениях мужа и ребенка. 38-летняя звезда признается, что когда была свободна, то представляла себе мужчину, который будет не только интересен ей, но и ее ребенку. В базовый набор качеств кандидата должно было входить «бережное отношение к детям». «И я бы никогда не совершила ошибку, не выбрала бы мужчину, которому бы не нравились мои дети. Понятно, что и взрослому сложно, и ребенку. В самом начале и у нас не было все суперсладко. Была определенная дистанция, которую я уважала. И мне не нравятся женщины, которые говорят детям: «Вот это твой новый папа. Теперь называй его так», — говорит Анна.Анна Седокова Но в итоге Гектор и ее новый избранник смогли найти общий язык, ведь у Яниса также растет маленький сын от первой супруги, от которой он ушел к Седоковой. «Гектор называет Яниса по имени, но очень гордится им, безумно его любит. Мне кажется, что придет какой-то момент жизни, когда он сам примет это решение. И давить тут совершенно не надо. Нужно дать возможность людям построить самим эти отношения», — говорит экс-солистка «ВИА Гры» Teleprogramma.pro. Сейчас Янис играет в казанском клубе УНИКС и на время переехал из Москвы. Сын Анны скучает без своего друга, но они постоянно на связи. Супруги тоже стараются при любой удобной возможности встречаться. «Безумно благородный, самый прекрасный, его сердце настолько доброе, что в него поместилось бы любое количество детей. И я ему очень за это благодарна», — резюмировала певица.