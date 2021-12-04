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Антон Долин высказался о новом фильме Ридли Скотта — режиссер ответил ему матом

Антон Долин высказался о новом фильме Ридли Скотта — режиссер ответил ему матом

Кинокритик Антон Долин опубликовал на своем YouTube-канале новую серию авторской программы "Радио Долин", посвященную творчеству Ридли Скотта. Для выпуска Долин пообщался с 84-летним режиссером по видеосвязи, однако беседа свернула в неожиданное русло — Ридли разразился нецензурной бранью. 



Антон Долин

Причиной такой острой реакции стало то, что Долин назвал недавно вышедшую на российские экраны "Последнюю дуэль" самым реалистичным фильмом Ридли, сравнив его с более ранними работами режиссера — "Робином Гудом" и "Царством небесным". На что Ридли Скотт, не сдержавшись, ответил:

Сэр, идите на ***, идите на ***, спасибо большое! Идите на ***. Продолжайте.

Позже кинокритик написал у себя в фейсбуке, что у режиссера "были причины" для такой реакции. Якобы Ридли "обиделся" на то, что по мнению Долина его новый фильм "круче старого".


Джоди Комер в фильме "Последняя дуэль"
Адам Драйвер и Мэтт Деймон в фильме "Последняя дуэль"

Фильм Ридли Скотта "Последняя дуэль" основан на реальном юридическом прецеденте времен Средневековья, однако режиссер рассматривает этот случай с позиции женщины, отвечая современной повестке.


Сплетник
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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