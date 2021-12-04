Антон Долин высказался о новом фильме Ридли Скотта — режиссер ответил ему матом
Кинокритик Антон Долин опубликовал на своем YouTube-канале новую серию авторской программы "Радио Долин", посвященную творчеству Ридли Скотта. Для выпуска Долин пообщался с 84-летним режиссером по видеосвязи, однако беседа свернула в неожиданное русло — Ридли разразился нецензурной бранью.
Причиной такой острой реакции стало то, что Долин назвал недавно вышедшую на российские экраны "Последнюю дуэль" самым реалистичным фильмом Ридли, сравнив его с более ранними работами режиссера — "Робином Гудом" и "Царством небесным". На что Ридли Скотт, не сдержавшись, ответил:
Сэр, идите на ***, идите на ***, спасибо большое! Идите на ***. Продолжайте.
Позже кинокритик написал у себя в фейсбуке, что у режиссера "были причины" для такой реакции. Якобы Ридли "обиделся" на то, что по мнению Долина его новый фильм "круче старого".
Фильм Ридли Скотта "Последняя дуэль" основан на реальном юридическом прецеденте времен Средневековья, однако режиссер рассматривает этот случай с позиции женщины, отвечая современной повестке.