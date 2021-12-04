Авдеев: "Все проекты и инициативы "Единой России" доходят до конкретных людей"

Вадим Карасев

Вся социальная сфера, сельское хозяйство, дорожная инфраструктура 20 лет назад были в запущенном состоянии, после 90-х это было плачевное зрелище, подчеркнул врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев в преддверии съезда "Единой России" 4 декабря в Москве.

"Подводя промежуточные итоги — впереди, конечно, большая работа — можно сказать, что все госпрограммы, все идеи, которые обсуждались внутри партии, все национальные проекты достигают каждого конкретного человека. Они доходят до сел и городов в виде социальных объектов, дорог, поддержки проектов", — отметил Александр Авдеев.

Программы благоустройства и развития социальной сферы стали доступнее для муниципалитетов за счет национальных проектов — на местах часто нет денег на их реализацию, поэтому помощь приходит из федерального центра, отметил врио главы Владимирской области.

"Речь идет, например, о реконструкции фельдшерско-акушерских пунктов, других соцобъектов. Работа "Единой России" видна по всей стране", — заявил он.

Партии предстоит большая работа по реализации народной программы, с которой она шла на выборы в 2021 году, отметил Александр Авдеев.

"Речь идет о программах газификации, строительстве и ремонте школ, спортивных комплексов, развитии дорожной инфраструктуры. Можно, конечно, подводить итоги — но впереди большая работа", — заключил он.

Врио губернатора прокомментировал также свое назначение на должность врио секретаря Владимирского реготделения "Единой России", которое состоялось накануне.

"Это большая ответственность, и люди должны оценить эту работу. Сочетание ответственности на должностях руководителя региона и партийной организации должно позволить не только сформировать запрос в виде народной программы, но и реализовать: довести все это до того, чтобы каждый человек, который подавал свои предложения, увидел результат", — подчеркнул Александр Авдеев.