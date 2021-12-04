Битва маникюров: Колсон Бэйкер против своей дочери Кейси

Вадим Карасев

Субботнюю битву Spletnik посвящает маникюрам. Соревнуются сегодня 31-летний певец Колсон Бэйкер, известный под псевдонимом Machine Gun Kelly, и его 12-летняя дочь Кейси.

Колсон — большой поклонник маникюра. Настолько, что он даже решил выпускать лаки для ногтей. На премии American Music Awards он продемонстрировал очередной оригинальный дизайн: красный и белый лак с небольшими цепочками. Дочка певца, которая сопровождала его на премии, появилась с длинными ногтями с френчем и бусинами.

Кому вы отдадите свой голос: папе или дочке?









Чей маникюр вам нравится больше?

Колсона БэйкераЕго дочери КейсиМариана Панкина