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Битва маникюров: Колсон Бэйкер против своей дочери Кейси

Битва маникюров: Колсон Бэйкер против своей дочери Кейси

Субботнюю битву Spletnik посвящает маникюрам. Соревнуются сегодня 31-летний певец Колсон Бэйкер, известный под псевдонимом Machine Gun Kelly, и его 12-летняя дочь Кейси.

Колсон — большой поклонник маникюра. Настолько, что он даже решил выпускать лаки для ногтей. На премии American Music Awards он продемонстрировал очередной оригинальный дизайн: красный и белый лак с небольшими цепочками. Дочка певца, которая сопровождала его на премии, появилась с длинными ногтями с френчем и бусинами.

Кому вы отдадите свой голос: папе или дочке?



 


 


 

Чей маникюр вам нравится больше?


Колсона БэйкераЕго дочери Кейси
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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