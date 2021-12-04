Битва образов: лучшее за неделю — от "скелета" Зендаи до дрэг-моды на вечере Vogue

Вадим Карасев

Эта неделя выдалась бурной — мы только и успевали следить за чередой вечеринок и красных дорожек. Кутили и в Москве, и за океаном, так что в конце недели просто не можем еще раз не обсудить самые яркие образы со светских мероприятий. Подтянутся к битве, конечно, и модницы инстаграма. Итак, начинаем.

С началом декабря светская жизнь в Москве забурлила, словно пузырьки в потревоженном шампанском. Предновогодние ужины, гала-вечера, открытия бутиков — самые стойкие успевали везде, но до битвы дошли самые модные.

Масштабную вечеринку закатил Vogue, собрав самых разных гостей, а не только давно примелькавшиеся светские лица. И правильно сделал — один из самых эффектных образов был у дрэг-блогера и художника Гены Марвина, которого на раутах увидишь не часто (зато внезапно можно встретить на улице, где он снимает свои видео).





Гена Марвин в платье Polina AprelikovaАлеся Кафельникова в EdemАня Чиповская в DiorРената Литвинова в Balenciaga

У западных звезд самым масштабным событием недели стала церемония Fashion Awards, где поставщиком самых замысловатых и приметных нарядов стал Richard Quinn. Николь Кидман, которая появилась на кинопремьере в Нью-Йорке, предпочла более классический бренд — Chanel.





Томми Дорфман в Richard QuinnКейт Бекинсейл в Sabina BilenkoСинди Бруна в Richard QuinnЭйса Гонсалес в Paco RabanneНиколь Кидман в Chanel

Следующие наши герои предпочли пестроту и блеск — повышенная готовность к выходным у них явно появляется среди недели.





Хейли Бибер в Saint LaurentДина Саева в New Girl OrderLil Nas X в Tom FordБилли Портер

Оппонируют им сегодня Ирина Шейк и Зендая, доказывая, что и черный наряд может быть весьма эффектным.





Ирина Шейк в BurberryЗендая в Roberto Cavalli

Наша микрорубрика, ставшая уже регулярной: Анастасия Решетова переоделась и снова куда-то идет.





Анастасия Решетова в Richard Quinn

Если бы этот декабрь надо было описать одной картинкой. И дело не в горящих глазах Маши Миногаровой (мы бегаем с такими же за подарками), а в Gucci. Фильм Ридли Скотта "Дом Gucci" раскритиковали многие, но обсуждают все равно все, да и интерес к бренду только растет. Так что одетых в Gucci модников мы точно будем видеть часто.





Лучший образ недели

Маша Миногарова в GucciГена МарвинАлеся КафельниковаАня ЧиповскаяРената ЛитвиноваТомми ДорфманКейт БекинсейлСинди БрунаЭйса ГонсалесНиколь КидманХейли БиберДина СаеваLil Nas XБилли ПортерИрина ШейкЗендаяАнастасия РешетоваМаша МиногароваНадя Бесчетникова