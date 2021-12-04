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Битва образов: лучшее за неделю — от "скелета" Зендаи до дрэг-моды на вечере Vogue

Битва образов: лучшее за неделю — от "скелета" Зендаи до дрэг-моды на вечере Vogue

Эта неделя выдалась бурной — мы только и успевали следить за чередой вечеринок и красных дорожек. Кутили и в Москве, и за океаном, так что в конце недели просто не можем еще раз не обсудить самые яркие образы со светских мероприятий. Подтянутся к битве, конечно, и модницы инстаграма. Итак, начинаем.

С началом декабря светская жизнь в Москве забурлила, словно пузырьки в потревоженном шампанском. Предновогодние ужины, гала-вечера, открытия бутиков — самые стойкие успевали везде, но до битвы дошли самые модные.

Масштабную вечеринку закатил Vogue, собрав самых разных гостей, а не только давно примелькавшиеся светские лица. И правильно сделал — один из самых эффектных образов был у дрэг-блогера и художника Гены Марвина, которого на раутах увидишь не часто (зато внезапно можно встретить на улице, где он снимает свои видео).


Гена Марвин в платье Polina Aprelikova
Алеся Кафельникова в Edem
Аня Чиповская в Dior
Рената Литвинова в Balenciaga

У западных звезд самым масштабным событием недели стала церемония Fashion Awards, где поставщиком самых замысловатых и приметных нарядов стал Richard Quinn. Николь Кидман, которая появилась на кинопремьере в Нью-Йорке, предпочла более классический бренд — Chanel.


Томми Дорфман в Richard Quinn
Кейт Бекинсейл в Sabina Bilenko
Синди Бруна в Richard Quinn
Эйса Гонсалес в Paco Rabanne
Николь Кидман в Chanel

Следующие наши герои предпочли пестроту и блеск — повышенная готовность к выходным у них явно появляется среди недели.


Хейли Бибер в Saint Laurent
Дина Саева в New Girl Order
Lil Nas X в Tom Ford
Билли Портер

Оппонируют им сегодня Ирина Шейк и Зендая, доказывая, что и черный наряд может быть весьма эффектным.


Ирина Шейк в Burberry
Зендая в Roberto Cavalli

Наша микрорубрика, ставшая уже регулярной: Анастасия Решетова переоделась и снова куда-то идет.


Анастасия Решетова в Richard Quinn

Если бы этот декабрь надо было описать одной картинкой. И дело не в горящих глазах Маши Миногаровой (мы бегаем с такими же за подарками), а в Gucci. Фильм Ридли Скотта "Дом Gucci" раскритиковали многие, но обсуждают все равно все, да и интерес к бренду только растет. Так что одетых в Gucci модников мы точно будем видеть часто.


Маша Миногарова в Gucci

Лучший образ недели


Гена МарвинАлеся КафельниковаАня ЧиповскаяРената ЛитвиноваТомми ДорфманКейт БекинсейлСинди БрунаЭйса ГонсалесНиколь КидманХейли БиберДина СаеваLil Nas XБилли ПортерИрина ШейкЗендаяАнастасия РешетоваМаша Миногарова
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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